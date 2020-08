Camera Deputatilor a adoptat un proiect prin care cresc salariile personalului de la Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii"

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii-cadru nr.153/2017, interventiile legislative vizand modificarea nivelului de salarizare prevazut de lege pentru personalul care lucreaza in cadrul Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", astfel incat acestea sa fie similare cu cele din administratia centrala."Personalul care ocupa functia de asistent medical-sef pe unitate beneficiaza de majorarea salariului de baza cu 15% daca isi desfasoara activitatea intr-un spital cu un numar de paturi cuprins intre 250 si 400, respectiv cu 7,5% daca isi desfasoara activitatea intr-un spital cu un numar de paturi mai mic de 250.Personalul din cadrul Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" si comisariatul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" din cadrul Garzii Nationale de Mediu, care isi desfasoara activitatea in teritoriul rezervatiei, beneficiaza de un spor de izolare de pana la 20% din salariul de baza, care nu se ia in calcul la limita sporurilor prevazuta la art. 25. Sporul se acorda proportional cu timpul lucrat in rezervatie."- Incepand cu luna urmatoare celei in care intra in vigoare prezenta lege, salariile de baza de care beneficiaza personalul din cadrul institutiilor si unitatilor aflate in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului, se stabilesc la nivelul prevazut de lege pentru anul 2021. (2) Prevederile alin.(1) nu se aplica personalului care a beneficiat de majorarile salariale prevazute de Legea nr.156/2020 pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.- Prevederile art.I intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2021", prevede proiectul de lege.Senatul a adoptat pe 23 aprilie proiectul de lege, iar Camera Deputatilor a aprobat initiativa ca for decizional. Prin urmare legea ajunge pe masa presedintelui Klaus Iohannis pentru promulgare.