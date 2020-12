Cine este deputatul AUR care a vrut sa inchida sedinta Camerei Deputatilor pe motiv ca este obosit: un traseist de marca, cu 7 partide "la activ"

Cutuma este ca prima sedinta de plen intr-o camera a parlamentului sa fie condusa de decanul de varsta al deputatilor sau senatorilor. Lucian Feodorov a fost primul pe lista varstei la Camera Deputatilor, avand 78 de ani.Chiar in momentul in care, de la tribuna presedintelui Camerei Deputatilor, Feodorov citea regulamentul sedintei, acesta si-a tras masca sub barbie.Feodorov a vrut sa intrerupa depunerea juramantului de catre deputati , motivand ca este obosit. Feodorov le-a spus colegilor ca e in varsta si nu mai poate si ca sedinta ar trebui sa se reia maine.Liderii grupurilor parlamentare au refuzat insa aceasta propunere, iar Feodorov a fost convins sa continue sedinta.Este fost subprefect al judetului Botosani in perioada CDR, pana in 2000, si a fost ales deputat pe listele AUR in judetul Botosani. Potrivit botosaninews.ro , a lucrat ca director la Renel, a fost director la Intreprinderea Judeteana de Transport Local (IJTL), si a trecut pe la mai multe partide.Lucian Feodorov a dobandit postul de subprefect din partea PSDR. Ulterior, partidul a fuzionat cu PDSR si a format actualul PSD.Spre finalul mandatului PSDR i-a retras sprijinul politic, acuzandu-l public ca se foloseste de prerogativele functii ca sa stranga adeziuni pentru Partidul Social Agrar si al Pensionarilor (PSAP), pe care il prezida.Dupa PSDR si PSAP prin 2006 Feodorov a ajuns la Partidul Poporului. Un an mai tarziu a aparut la Partidul Noua Generatie, condus de Gigi Becali In 2019 era la Partidul Romania Noastra (PRN), formatiune condusa de Gheorghe Funar , fost primar de Cluj.CITESTE SI: Scandal in noul Parlament. Decanul de varsta al deputatilor a vrut sa inchida lucrarile pentru ca este obosit. Lucian Feodorov este deputat AUR si are 78 de ani