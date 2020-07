Ciolacu, despre cei doi deputati care au facut scandal intr-un fast-food din Bucuresti: "Este nescuzabil". Liderul PSD spune ca le-a cerut scuze reprezentantilor unitatii alimentare

"Este nescuzabil, am avut o discutie cu colegii mei. Daca ma intrebati de o sanctiune in ceea ce ii priveste pe cei doi, cred ca e responsabilitatea organizatiilor din care fac parte", a afirmat, miercuri seara, la Digi 24, Marcel Ciolacu, despre deputatii Adrian Solomon si Irinel Stativa.Acesta a precizat ca a sunat si a cerut scuze reprezentantilor unitatii alimentare. "Am o opinie personala, azi i-am si sunat si mi-am cerut scuze in numele meu si al colegilor mei, mi se pare un lucru de bun simt. Nu e foarte rusinos, ca o persoana publica, atunci cand greseste sa iasa si sa isi ceara scuze paentru acel moment", a mai declarat Ciolacu.Intrebat daca cei doi si-au cerut scuze, Ciolacu a afirmat: "Nu, nu si-au cerut. Nu si-a cerut nici domnul Orban. Presupun ca dupa ce vor termina acest mandat vor avea mai mult timp de reflectie". De asemenea, intrebat daca cei doi nu vor mai candida din partea PSD, Ciolacu a raspuns: "Presupun ca vor avea mai mult timp liber".Doi deputati PSD, Adrian Solomon si Irinel Stativa, au fost amendati dupa un conflict cu politistii chemati de personalul unui fast-food pentru ca ce cei doi parlamentari au refuzat sa poarte masca de protectie.Presedintele CNCD Asztalos Csaba a declarat, pentru News.ro, ca a existat o autosesizare, in sedinta de miercuri a Colegiului, privind discutia pe care a avut-o deputatul PSD Adrian Solomon cu casierul de la fast-food.Autosesizarea vine in contextul in care Digi 24 a prezentat inregistrarea video de la fast-food, in care Adrian Solomon se cearta cu casierul. Alaturi de Solomon mai era deputatul PSD Ion Stativa."Bai Mustafa esti in Romania aicea. Alo, Mustafa! Arata-mi ca ai voie sa muncesti aici! Bai, panarama!", i-a spus Adrian Solomon casierului in cauza. Ion Stativa a incercat sa il calmeze pe Adrian Solomon si i-a spus: "Adi, Adi".Apoi Solomon se adreseaza politistului care intervine la fata locului si care il roaga sa poarte masca de protectie: "Nu te intereseaza daca asta are dreptul la munca in Romania, dar eu sa port masca, da? Nu te intereseaza daca are dreptul sa munceasca in Romania, dar eu cand comand o saorma in Romania, imi iei buletinul, nu ti-e rusine? Arata-mi cartea verde a lu asta. Daca el ma ia pe mine cu masca, tu il iei pe el cu cartea verde?", potrivit inregistrarii prezentate de Digi 24.