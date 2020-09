Ciolacu despre deputatul Radulescu, zis Mitraliera: "In acest moment, nu are ce sa mai caute in interiorul PSD"

"Fostului meu coleg ii urez sanatate, succes. Din punctul meu de vedere, va spun foarte clar, domnul Radulescu, in acest moment, nu are ce sa mai caute in interiorul Partidului Social Democrat", a declarat Ciolacu sambata, la Pitesti, in cadrul unei conferinte de presa.Senatorul Roxana Paturca si deputatii Adrian Todor, Catalin Radulescu si Dan Ciocan au fost exclusi din PSD, pe 1 septembrie, pentru ca au lipsit de la sedinta de plen comun a Parlamentului in care trebuia sa se dezbata si sa se voteze motiunea de cenzura.Decizia excluderii celor patru a fost luata de Comitetul Politic National al PSD.Marcel Ciolacu efectueaza, sambata, o vizita in judetul Arges. El a asistat la prezentarea proiectelor de fluidizare a traficului in Pitesti si de renastere a echipei FC Arges, urmand sa participe si la o actiune electorala.