Ciolacu, despre rectificarea bugetara: Nu rezolva niciuna dintre marile probleme ale tarii. E facuta in bataie de joc. O vom corecta in Parlament

"O rectificare a razbunarii fata de popor! O rectificare bugetara care nu rezolva niciuna dintre marile probleme ale tarii, facuta in bataie de joc si in dispretul realitatii! Taierile de venituri, anuntate de Putere drept "cele mai mari cresteri" nu doar ca sunt contrare legilor in vigoare, dar ele sfideaza realitatea data de explozia preturilor si de scaderea nivelului de trai", a scris Marcel Ciolacu vineri pe Facebook Acesta a mai precizat ca, prin aceasta rectificare, "Puterea si-a asigurat continuarea unui terorism politic prin racolarea de primari din fonduri guvernamentale"."O rectificare bugetara prin care Puterea si-a asigurat continuarea unui terorism politic prin racolarea de primari din fonduri guvernamentale si dovada clara a bataii de joc fata de viitorul Romaniei. Bani doar de rapt si de racolat! Nu investitii, nu sprijin pentru agricultura romaneasca afectata de seceta sau pentru economia nationala pusa pe butuci de masuri aberante", a completat Ciolacu.Liderul social-democrat a mai spus ca rectificarea a vizat doar "asigurarea luxului prezidential"."O rectificare prin care s-a vizat doar asigurarea luxului prezidential, prin care s-au premiat serviciile si s-au penalizat institutiile care si-au permis sa controleze tunurile date sub pretextul pandemiei. O rectificare pe care, va asigur, o vom corecta in Parlament!", a conchis Marcel Ciolacu.Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca a fost convocat Consiliul Economic si Social pentru avizul asupra rectificarii bugetare, iar proiectul de ordonanta a fost transmis si catre Consiliul Legislativ. "Daca avem indeplinite conditiile, vom adopta rectificarea bugetara", a spus el.