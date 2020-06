Ciolacu: Nu am nicio discutie institutionala privind starea de alerta. Ar trebui o stare intermediara, care nu ar trebui sa mai dureze mai mult de 15 zile

Ziare.

Marcel Ciolacu a discutat, vineri seara, la Antena 3, despre prelungirea starii de alerta. "A venit Guvernul cu un text, cum este normal? In Bulgaria, primul ministru vine saptamanal si explica in ce stadiu se afla pandemia, care sunt masurile. L-am rugat pe domnul Arafat sa ne explice cat de cat situatia. Ne-a spus ca nu este mandatat de Guvern. Pana la urma am obtinut un punct de vedere personal. In acest moment sunt presedintele Camerei Deputatilor unde urmeaza sa se vina cu HG privind starea de alerta. In acest moment nu am nicio discutie institutionala privind starea de alerta", a afirmat Marcel Ciolacu.Acesta considera ca ceea ce face Guvernul este " bataie de joc". "Acest document ar fi trebuit dezbatut public. Astazi au anuntat ca se deschid jocurile de noroc, pacanelele. Unul dintre consilierii lui Orban are o afacere cu pacanele. Nu deschizi spitale , le tii inchise pentru boli cronice, dar deschizi pacanele, nu deschizi biserici. Cred ca toate problemele s-ar rezolva daca domnul prim-ministru si-ar lua consilier medic. Daca si-ar mai lua si un consilier preot, sunt ferm convins ca s-ar deschide spitalele si bisericile", am mai declarat Marcel Ciolacu.Acesta a precizat ca, PSD fiind cel mai mare partid din Romania, aflat acum in Opozitie, nu poate anunta transant daca va vota sau nu starea de alerta, pentru ca "trebuie sa cantareasca mai bine". Ciolacu considera ca sunt unele masuri care ar trebui pastrate in continuare, dar cu altele PSD nu va mai fi de acord."Purtarea mastilor in interior, limitarea spectatorilor - nu cred ca in acest moment la Sala Palatului se pot tine spectacole cu 2000 de oameni. Carantina persoanelor care vin din zone..Cred ca Guvernul poate continua cu astea. Dar achizitiile publice ar trebui oprite.... Niciodata PSD nu va mai vota astfel de lucruri", a mai afirmat liderul PSD.Potrivit acestuia nu ar trebui sa mai fie stare de alerta, ci o stare intermediara care nu ar trebui sa dureze mai mult de 15 zile. "Mai mult, art 3 din legea 55 spune ca Guvernul trebuie sa vina in Parlament sa motiveze prelungirea starii de alerta. Nu am vazut acest document, am inteles ca se lucreaza", a mai declarat liderul PSD.De asemenea, intrebat daca are suspiciuni cu privire la modul in care se realizeaza testele, Ciolacu a afirmat: "Nu am suspiciuni, am certitudini. In momentul in care am anuntat ca ne gandim daca votam prelungirea starii de alerta, deodata a explodat numarul de imbolnaviri.. De ce au stopat-o pe Firea sa mai testeze? A testat o singura zi, am inteles ca au gasit 2 imbolnaviri si din acel moment DSP a suspendat activitatea".Presedintele Klaus Iohannis si reprezentantii executivului au declarat in repetate randuri ca este necesara prelungirea stprii de alerta.