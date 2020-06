Comisia Juridica din Camera Deputatilor avizeaza negativ proiectul legislativ de desfiintare a Sectiei Speciale

Birchall: Sper totusi ca votul din plen sa fie pentru adoptare

"In urma examinarii initiativei legislative si a documentelor anexate, membrii Comisiei juridice, de disciplina si imunitati au hotarat, cu majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative pentru desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie," se arata in raportul Comisiei juridice, de disciplina si imunitati din Camera Deputatilor.Votul din Comisia Juridica vine dupa ce, la sfarsitul lunii mai, proiectul de lege depus de USR pentru desfiintarea Sectiei Speciale, a fost avizat negativ in plenul Consiliului Superior al Magistraturii.Unul dintre deputatii care a sustinut acest proiect legislativ, fostul ministru al Justitiei, Ana Birchall , a comentat pe Facebook votul comisiei. Ea a trimis mai multe sageti catre fosta sefa CSM Lia Savonea , si catre deputatul PSD "Cu alte cuvinte gasca Iordache, Savonea si toti sustinatorii aceste Sectii doresc mentinerea Sectieicare, in aceasta forma, s-a dovedit a fi toxica pentru sistemul judiciar si pentru ceea ce inseamna justitia in Romania. Raportul lor de activitate pe anul 2019 este mai mult decat graitor: din 417 dosare 415 sunt clasate!Sper sa se inceteze cu manipularea cum ca fara aceasta Sectie magistratii certati cu legea scapa! Asa cum am mai spus, aceasta Sectie a fost mosita de Iordache, Savovea si gasca, pentru alte motive decat pentru a asigura respectarea legii si a domniei legii sau pentru ca cei certati cu legea, indiferent cum ii cheama, sa raspunda! Daca va uitati pe statistica anului trecut o sa observati ca numarul magistratilor anchetati de SIIJ este de 3! Da exact, 3 dintre care 1 achitat de instanta ! Sper totusi ca votul din plen sa fie pentru adoptare."