Conducerea PSD a decis sa nu se mai dezbata motiunea de cenzura in Parlament inainte de o hotarare a CCR

"Legat de motiunea de cenzura, decizia Consiliului Politic National a fost aceea de a nu mai dezbate aceasta motiune inainte de o decizie a Curtii Constitutionale pentru ca, stiti foarte bine, a fost depusa in sesiune extraordinara si trecerea ei, dezbaterea ei in sesiune ordinara ar putea sa aiba elemente de neconstitutionalitate. Prin urmare, nu se mai dezbate in perioada urmatoare pana la o decizie a Curtii Constitutionale motiunea de cenzura", a precizat Simonis, dupa sedinta conducerii PSD.El a spus ca, in acest moment, este prea devreme ca PSD sa aiba in vedere initierea unei alte motiuni de cenzura."Suntem la o zi distanta de confirmarea majoritatii pe care PNL cu USR , PMP si UDMR si cu alte grupuri parlamentare au demonstrat-o in Parlamentul Romaniei. Cred ca e prea devreme sa discutam in acest moment de o alta motiune de cenzura", a adaugat Simonis.Luni, sedinta Parlamentului in care trebuia dezbatuta si votata motiunea de cenzura nu a putut sa aiba loc din lipsa cvorumului. In urma apelului nominal, doar 226 de parlamentari au fost la sedinta, fiind necesara prezenta a 233 de deputati si senatori