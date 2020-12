Cosmin Durle (PSD) a renuntat la mandatul de deputat

Durle a declarat pentru AGERPRES ca a luat aceasta decizie pentru ca doreste sa continue proiectele pe care le-a inceput la Consiliul Judetean Dolj."Am stat trei ani de zile la CJ Dolj, iar in perioada aceasta am inceput foarte multe proiecte si, in momentul de fata, mi s-a parut mai bine, tanar fiind, sa termin toate proiectele incepute, alaturi de actualul presedinte al CJ Dolj, Cosmin Vasile, si asta m-a determinat sa aleg CJ. Am ramas la CJ, pentru ca sunt foarte multe proiecte si cred ca as fi mai util aici. In campania electorala (n.r. - pentru parlamentare) m-am intalnit cu foarte multi primari si am constatat ca multe probleme se pot rezolva la nivelul Consiliului Judetean si atunci am spus ca, daca voi fi ales deputat, ma voi gandi daca voi merge in Parlament sau voi ramane alaturi de primari, impreuna cu administratia judeteana, sau voi merge in Parlament. Si am decis ca sunt mai util in CJ", a spus Cosmin Durle.Cosmin Durle a candidat pe locul 5 pentru Camera Deputatilor pe lista PSD Dolj. In locul lui va merge in Parlament Alina Tanasescu, care se afla la cel de-al doilea mandat de deputat.PSD a obtinut in Dolj 5 deputati si 2 senatori CITESTE SI: Senatul verifica adeverinta de sanatate care o scuteste pe Diana Sosoaca de purtarea mastii