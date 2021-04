Deputatii PSD Solomon si Stativa au pierdut procesele pentru amenzile aplicate dupa scandalul de la shaormerie

Cei doi deputati au contestat cele patru amenzi in valoare totala de 6.600 de lei, iar magistratii de la Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti au respins contestatiile acestora ca fiind neintemeiate in cazul a doua procese.Pe 16 aprilie 2021, instanta a respins plangerea pe care deputatul Adrian Solomon a depus-o impotriva unuia dintre procesele verbale intocmit de politistii care l-au amendat in noaptea cu scandalul la shaormerie."Respinge plangerea ca fiind neintemeiata. Cu drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicare, care se depune la Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti", se precizeaza in minuta instantei de judecata. In noiembrie 2020, o decizie similara a fost pronuntata si in cazul plangerii depuse de Irinel Stativa.Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti a solutionat doar doua dintre dosare, celelalte doua procese fiind inca pe rolul instantei de fond, deoarece Adrian Solomon a sesizat Curtea Constitutionala.In cazul deputatului Irinel Stativa, in motivarea respingerii plangerii, judecatorii au precizat ca petentul a savarsit fapta "cu o vadita indiferenta asupra posibilelor urmari", motiv pentru care "se impune disciplinarea subiectilor normelor contraventionale in sensul cresterii in constiinta acestora a sentimentului de responsabilitate". Deputatul Stativa a contestat decizia judecatoriei, dosarul aflandu-se in prezent pe rolul Tribunalului Bucuresti."Nu va cunoasteti locul in ierarhie", "Nu am ce sa vorbesc cu voi ca aveti 3 luni de scoala si eu va platesc salariile" - sunt doar cateva dintre afirmatiile celor doi la adresa agentilor, care i-au amendat pentru ca au facut scandal si i-au jignit.Initial, parlamentarii au fost amendati doar pentru aceasta, cu amenzi in valoare de 2.600 de lei, nu si pentru ca nu aveau masti intr-un spatiu public inchis, pentru ca, la vederea oamenilor legii, cei doi deputati si-au acoperit rapid fetele. Dupa ce au vazut imaginile de pe camerele de supraveghere, politistii Serviciului de Politie pentru Centrul Vechi i-au sanctionat pe ce doi parlamentari cu doua amenzi totale de 4.000 de lei, pentru ca nu purtau masca in spatii inchise.