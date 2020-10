Deputatii scandalagii de la saormerie, loc eligibil pe listele PSD Vaslui. Gabriela Cretu nu va mai intra in Parlament

Conform Adevarul.ro , pe primul loc la Camera Deputatilor se afla fostul prefect al judetului, Eduard Popica.La Senat, primul loc pe lista de candidati este ocupat de Valeriu Caragata, in prezent administrator public in cadrul Consiliului Judetean Vaslui.Locul doi pe lista pentru Senat este ocupat de Gabriela Placinta, fost inspector general al Inspectoratului Scolar Judetean Vaslui. Pe locul trei pe liste este Gabrieal Cretu, insa nu se afla pe loc eligibil. Pe locul al patrulea este acualul senator Doina Silistru.La Camera Deputatilor pe liste se afla deputatul Adrian Solomon, nasul lui Eduard Popica, fiind urmat de Irinel Ioan Stativa.Adrian Solomon si Irinel Stativa , ambii deputati de Vaslui, au fost amendati de politisti in urma unui incident petrecut in noaptea de 6/7 iulie intr-o saormerie, dupa ce casierul a solicitat deputatului Adrian Solomon sa poarte masca de protectie, aratandu-i ca toti ceilalti clienti s-au conformat acestei obligatii."Bai, Mustafa, (...) esti in Romania aicea (...) Alo, Mustafa! Arata-mi ca ai voie sa muncesti aici! (...) Bai, panarama!," sunt o parte din apelativele aruncate de deputatul PSD, Adrian Solomon, vanzatorului de la saormarie.Imaginile conflictului provocat de cei doi deputati PSD, Adrian Solomon si Ioan Irinel Stativa, care s-au luat la cearta cu politistii chemati de angajatii restaurantului din Centrul Vechi al Capitalei, au fost date publicitatii, iar cei doi parlamentari au fost amendati din nou, pentru nepurtarea mastilor de protectie. Digi 24 a publicat si inregistrarea audio a scandalului. Potrivit acestora, Solomon l-a ironizat pe vanzatorul din saormarie.Potrivit acestora, Adrian Solomon, fara masca si evident recalcitrant, intra in local si incepe sa se certe cu casierul. Vrea sa comande trei saorme medii de vita, iar casierul ii spune: "Puneti-va, va rog, masca."Lui Solomon ii sare tandara si incepe sa tipe la casierul de etnice probabil turca.Solomon: "Bai Mustafa (...) esti in Romania aicea (...) Alo, Mustafa! Arata-mi ca ai voie sa muncesti aici! (...) Bai, panarama!"Colegul sau de partid incearca sa il linisteasca:" Adi, Adi"Apar si politistii. Solomon, din ce in ce mai nervos, se cearta si cu politistul care il roaga sa poarte masca: "Daca el ma ia pe mine cu masca, tu il iei pe el cu cartea verde?""Nu te intereseaza daca asta are dreptul la munca in Romania, dar eu sa port masca, da? ""Nu te intereseaza daca are dreptul sa munceasca in Romania, dar eu cand comand o saorma in Romania, imi iei buletinul, nu ti-e rusine?""Arata-mi cartea verde a lu asta. Daca el ma ia pe mine cu masca, tu il iei pe el cu cartea verde?"A doua filmare este din exteriorul localului si arata ca nici deputatul Stativa nu avea masca, el a imprumutat o masca de la un cetatean pentru a putea intra in saormarie.Dupa incident, Marcel Ciolacu , intrebat daca cei doi deputati vor mai candida din partea PSD, a afirmat: "Presupun ca vor avea mai mult timp liber".Un loc pe listele la Camera Deputatilor este ocupat de avocatul Eduard Prisecaru, consilier judetean PSD de doua mandate, al carui nume a fost vehiculat intr-un dosar de trafic de minore in anul 2011.Prisecaru a avut calitate de martor in dosarul in care un agent de politie , Alin Patrichi, a fost acuzat si ulterior condamnat pentru ca a racolat mai multe minore carora le-a inlesnit sa practice prostitutia.