Deputatul PSD Gabriel Vlase, audiat de DNA

Deputatul PSD Petru Gabriel Vlase a fost audiat miercuri la Directia Nationala Anticoruptie, in calitate de martor in dosarul "Trofeul calitatii".

Fostul subprefect de Bacau a declarat, la intrarea in sediul DNA, ca probabil este vorba de dosarul privind campania PSD din 2004, relateaza Amos News.

DNA i-a adus la cunostinta fostului premier Adrian Nastase invinuirile in dosarul "Trofeul calitatii" in luna iulie, privind banii folositi in campania prezidentiala din 2004.

Si Miron Mitrea, secretarul general al PSD, a fost audiat de procurorii DNA in septembrie.

