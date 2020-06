Deputatul PSD, Mitica-Marius Margarit, celebru dupa ce a declarat ca are "ciasuri de mana" de 12.000 de euro, numit membru in Comisia de control al SRI

Sursa: Declaratia de avere din 14 mai 2014

Subsecretar in Guvernul Ponta

Sursa: Camera Deputatilor

A absolvit scoli inalte

Desemnarea lui Marius Margarit s-a facut in cadrul sedintei comune a Senatului si Camerei Deputatilor, cu 349 de voturi "pentru" si 17 "impotriva".Parlamentul a mai decis, miercuri, numirea deputatului PSD Eugen Bejinariu in functia de presedinte al Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii Serviciului Roman de Informatii si a deputatului PNL Cezar Preda ca vicepresedinte al comisiei.In 2019, presa a scris ca deputatul Marius Mitica Margarit are cont pe Tinder, celebra aplicatie prin care cei care o descarca isi pot gasi perechea. "Celebritatea" insa i-a fost adusa de declaratia de avere depusa cand era Subsecretar de Stat la Ministerul Transporturilor, in care a scris ca are "CIASURI DE MANA" in valoare de 12.000 de euro.Mitica-Marius Margarit a fost numit la varsta de 28 de ani subsecretar de Stat in Ministerul Transporturilor in 2014, condus la acea vreme de Dan Sova din Guvernul Ponta.In 2012, a fost ales in functia de consilier judetean pe lista UNPR Galati, dar a demisionat cateva luni mai tarziu, atat din functia de ales, cat si din cea din partid , pentru a se inscrie in PSD unde a devenit presedintele TSD Galati.In 2016 a fost ales deputat PSD de Galati, iar de atunci a inregistrat performanta de a vorbi 7 minute si 46 secunde in plen, in toti cei patru ani de mandat.Mitica Margarit a terminat trei cursuri postuniversitare, unul la Institutul Diplomatic Roman din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (Politica externa si diplomatie), altul la Colegiul National de Aparare din cadrul Academiei de Inalte Studii Militare (despre problemele actuale ale securitatii nationale) si inca unul la Colegiul National de Afaceri Interne din cadrul Academiei de Politie " Alexandru Ioan Cuza", (Specializarea Managementul strategic al afacerilor).De asemenea, Mitica Margarit a urmat studii universitare de doctorat in domeniul Informatii si Securitate Nationala la Academia Nationala de Informatii "Mihai Viteazu".CV-ul parlamentarului poate fi accesat pe site-ul Camerei Deputatilor.