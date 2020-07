Imaginile din saormeria din Bucuresti in care cei doi deputati PSD s-au certat cu politistii. Parlamentarii au fost amendati din nou, pentru nepurtarea mastilor

"In urma analizarii imaginilor video, politistii Serviciului de Politie pentru Centrul Vechi i-au sanctionat contraventional pe cei doi barbati si cu amenzi in valoare totala de 4.000 de lei, pentru nerespectarea masurilor care se aplica in starea de alerta pentru prevenirea si combaterea noului coronavirus ", a transmis Biroul de presa al Politiei Capitalei."Nu va cunoasteti locul in ierarhie", "Nu am ce sa vorbesc cu voi ca aveti 3 luni de scoala si eu va platesc salariile" - sunt doar cateva dintre afirmatiile celor doi la adresa agentilor, care i-au amendat pentru ca au facut scandal si i-au jignit. Initial, parlamentarii au fost amendati doar pentru aceasta, nu si pentru ca nu aveau masti intr-un spatiu public inchis , pentru ca, la vederea oamenilor legii, cei doi deputati si-au acoperit rapid fetele. Dupa ce au vazut imaginile de pe camerele de supraveghere, politistii Serviciului de Politie pentru Centrul Vechi i-au sanctionat pe ce doi parlamentari cu amenzi in valoare totala de 4000 de lei, pentru ca nu purtau masca in spatii inchise.In imagini se vede ca cei doi nu aveau masti, dar le-au pus cand au venit politistii.Cei doi au facut scandal cand li s-a cerut sa poarte masca, iar apoi i-au jignit pe politistii chemati de paza saormeriei."In aceasta dimineata, o patrula a Serviciului de Politie pentru Centrul Vechi din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, a fost solicitata de agentii de paza ai unui restaurant de tip fast-food din sectorul 3, sa intervina intrucat in interiorul localului se afla un barbat care refuza sa poarte masca de protectie, avand un comportament recalcitrant", au transmis politistii, intr-un comunicat."In urma discutiilor purtate, acesta le-a adresat expresii jignitoare, avand o atitudine sfidatoare la adresa acestora. Alaturi de persoana in cauza se mai afla un barbat care, la randul sau a manifestat un comportament similar. Cei doi barbati au fost sanctionati contraventional cu doua amenzi in valoare totala de 2600 de lei pentru provocarea ori participarea efectiva la scandal, in locuri publice si pentru proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare in public", aratau politistii in aceasta dimineata.Adrian Solomon sustine ca "totul este un abuz al unor politisti mult prea putin scoliti".