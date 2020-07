Ipocrizia politicienilor, o subminare in plus a regulilor de sanatate publica

"Nu vine de la politicieni, asa a mers curentul de opinie"

Ludovic Orban cere inasprirea controalelor

Cum au ignorat politicienii regulile de sanatate publica

Potrivit acestora, consecinta acestui tip de comportament ipocrit a fost tocmai slabirea acestei reguli, si a increderii in randul populatiei in mesajele venite din partea autoritatilor, un cost prohibitiv, platit in special acum cand tara noastra inregistreaza o crestere importanta de noi imbolnaviri."In prima parte a pandemiei, populatia a fost foarte speriata, iar regulile impuse de catre autoritati au fost respectate intr-un procent ridicat. Oamenii au vazut ce s-a intamplat in Italia, Franta sau Spania, tari cu sisteme sanitare mult superioare Romaniei in perceptia publica. In momentul in care au vazut insa cum se comporta liderii politici, cu toate aceste exemple negative, in momentul in care au vazut balbele, lipsa de transparenta, lipsa de personificare a institutiilor, lipsa unor personalitati cu credibilitate care sa transmita aceste mesaje - oamenii au ajuns sa nu mai respecte aproape nimic in momentul de fata. Scuza ca a fost ziua de nastere a primului ministru sau a fiicei, sau oricare alta scuza, politicienii ar trebui sa se gandeasca ca au fost oameni in tara asta care nu au putut participa la inmormantarea persoanelor apropiate. Si au respectat aceasta decizie. In momentul in care cetatenii trec prin astfel de momente, iar tu alegi sa nu respecti si dai dovada ca legea este doar pentru cei care nu ocupa functii importante, in momentul acela nu poti sa te astepti ca cetatenii sa respecte aceste norme", este de parere sociologul Vladimir Ionas.Pe de alta parte, sociologul Mircea Kivu, considera ca putem face o distinctie dintre episoadele involuntare, desigur condamnabile, si actiunile deliberate de sabotare a raspunsului autoritatilor la criza sanitara. "Cred ca lucrurile trebuie separate, pe de o parte sunt sabotaje, greseli nefortate, cum a fost cazul premierului Orban, care nu se astepta ca cineva sa fie fotografiat in cabinet si, pe de alta parte, sunt acte deliberate, pe care mai ales reprezentantii PSD-ului le fac. Pentru ca ei instiga pe fata la nerespectarea recomandarilor, in momentul in care vine Olguta Vasilescu si zice ce e aia ca Firea a gasit patru oameni din 4.000 de testati, asta e instigare pe fata. Este deliberata", a declarat aceasta.Mai mult, astfel de comportamente au ajuns chiar sa alimenteze diversele teorii conspirationiste cu privire la gravitatea acestei situatii."Astfel de cazuri au contat foarte mult si au dus la o relaxare mult prea mare. Mai mult, cred ca prin astfel de comportamente au fost alimentate, indirect, tot felul de teorii ale conspiratiei si niste dezinformari de toata frumusetea. Personal, am auzit explicatii de tipul << guvernantii nostri stiu ca nu e nicio problema cu COVID-ul, ca uite cum se comporta, dar ca sunt smecheri sa ia bani de la Uniunea Europeana >> . S-a ajuns la astfel de povesti si constructe SF hranite de acesti politicieni, pentru ca cetatenii se uita spre ei macar din aceasta perspectiva, de a intelege ce ne asteapta. Este clar ca in acest moment vorbim de un semnal foarte prost venit tocmai de acolo", este de parere si Elena Calistru, presedintele organizatiei non-guvernamentale Funky Citizens.Pe de alta parte, o alta opinie e ca influenta acestor momente ale politicienilor a fost mai degraba neglijabila, pur si simplu dupa ce spaima initiala a trecut oamenii s-au relaxat si s-au concentrat pe alte prioritati, iar unii politicieni pur si simplu au aderat la acest curent din randul populatiei."Romania e pe la mijloc, pentru ca au fost alte tari unde s-a intamplat mult mai nasol, si unde politicienii sunt pe fata anti-masuri, deci vorbim de o incoerenta totala. Din punctul asta de vedere nu suntem nici prea rau, nici prea bine, si ma refer la Europa nu la extremisti din aia ca in Brazilia. Fata de ce balamuc au avut in Marea Britanie, unde consilierul primului ministru s-a dus sa se plimbe prin iarmaroace, chestii rurale. Nu am avut totusi episoade atat de flagrante la noi. Nici macar cu politicienii astia pe care-i avem. Poate cel mult cei doi de la PSD cu saormeria sa fie un caz mai special. Sigur, e bine ca politicienii de la guvernare sa nu-si incalce propriile reguli date dar ce sa-i faci, s-a mai intamplat, dar nu foarte flagrant , nu cred totusi ca a fost un factor decisiv in Romania. Frica a fost poate factorul pricipal la inceput, cand nu stiam exact cu ce avem de-a face, lumea scotea euro de la banci, etc. insa acum se pare ca nu mai conteaza, o vacanta in Grecia pare mai importanta. Nu cred ca vine de la politicieni, asa a mers curentul de opinie, politicienii cel mult se uita pe sondajele de opinie", este de parere Sorin Ionita, expert in cadrul EFOR.Prim-ministrul Romaniei, Ludovic Orban, a declarat vineri ca institutiile abilitate au in vedere "controale la sange" pentru verificarea respectarii normelor de protectie sanitara in contextul epidemiei COVID-19."Controale la sange care sa duca la amendarea tuturor celor care nu respecta legea si, inclusiv, la suspendarea unor autorizatii de functionare pentru agenti economici, organizatori de evenimente care in mod sistematic incalca legea. Sunt deja cateva cluburi care parca se cer singure, nu le dau numele astazi, dar le stie toata lumea. Patronilor le transmit de pe acum mesajul ca, daca nu se potolesc, vom inchide aceste cluburi", a afirmat Orban, aflat in vizita de lucru la Tulcea.Cu o zi inainte, premierul le-a cerut institutiilor de control sa nu mai arate mila in implementarea regulilor de sanatate sanitara. "Transmit un mesaj simplu: fara mila, fara menajamente fata de cei care incalca legea si care incalca regulile de protectie sanitara. Toate institutiile cu atributii de control trebuie sa fie mobilizate in teren si sa controleze la sange unde trebuie respectate reguli si sa dicteze toate sanctiunile legale impotriva celor care le incalca", a spus joi premierul.In fapt, rapoartele zilnice trimise de catre Grupul de Comunicare Strategica arata o crestere semnificativa a numarului de amenzi acordate zilnic, vineri fiind raportate nu mai putin de 1.242 de amenzi, cu 200 mai mult decat in ziua precedenta. Numarul amenzilor a crescut semnificativ odata cu cresterea numarului de imbolnaviri. Spre exemplu, acum doua saptamani, pe 26 iunie, atunci cand erau raportate 411 cazuri noi, erau acordate doar 468 de sanctiuni contraventionale.La finalul lunii mai, in plina stare de alerta, premierul Orban apare intr-o fotografie, devenita virala, impreuna cu alti membri ai cabinetului sarbatorindu-si ziua de nastere in biroul sau fara a purta masca de protectie sau cu respectarea regulii de distantare sociala. A doua zi, premierul isi recunoaste greseala si anunta ca va plati amenda maxima prevazuta de lege pentru contraventiile comise.In 23 iunie, presa publica mai multe imagini cu o petrecere privata, organizata de liderul PNL Rares Bogdan , la care pot fi observati, potrivit relatarilor, peste 100 de invitati, cu mult peste numarul permis de catre autoritati in aceasta perioada. Politicianul a catalogat drept "o aberatie" informatiile legate de numarul de invitati si a sustinut ca au fost respectate toate normele in vigoare.La finalul lunii iunie, organizatia PNL Iasi este amendata de catre autoritati cu suma de 5.000 de lei, dupa ce presa relateaza organizarea unei sedinte a comitetului director, la care participase si ministrul Costel Alexe si primarul Iasiului, Mihai Chirica, alaturi de alte 100 de persoane fara insa a respecta normele de protectie sanitara.Nu in ultimul rand, saptamana trecuta deputatii PSD, Adrian Solomon si Ioan Irinel Stativa , sunt amendati de catre politisti dupa ce chiar acestia fac scandal atunci cand un angajat al unei saormerii le cere sa poarte mastile de protectie in interiorul localului. Deputatul Adrian Soloman a acuzat un linsaj mediatic in acest caz si declarand ca nu intelege "de ce un vanzator la saormerie este prelungirea fortei coercitive a statului".