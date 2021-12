Prietenia Laurei Vicol, ajunsă șefa Comisiei Juridice, cu fugara Alina Bica. Cine frecventa salonul de înfrumusețare deținut de deputata PSD

Deputata PSD Laura Vicol, noua șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, îi spune „naș” lui Ovidiu Tender (afaceristul condamnat în mega-dosarul RAFO-Carom) și deținea un salon de înfrumusețare frecventat de Alina Bica, fosta șefă a DIICOT, care în prezent se sustrage de la executarea unei pedepse de 4 ani de închisoare.

De asemenea, fugarul Daniel Dragomir (fost ofițer SRI) este nașul de cununie al Laurei Vicol cu al doilea ei soț, omul de afaceri Vladimir Ciorbă.

Ce a spus în fața instanței nașa Laurei Vicol

Detaliile cu privire la legăturile Laurei Vicol cu familia Tender au fost date în sala de judecată chiar de soția afaceristului, Nicoleta Tender, pe data de 19 iunie 2018, cu ocazia audierii ei în calitate de martor într-un proces deschis de omul de afaceri pe vremea în care încă se afla în pușcărie, fiind condamnat, în 2015, la 12 ani în dosarul RAFO-Carom. Între timp, Ovidiu Tender a fost eliberat condiționat, în 2019: i s-au scăzut zilele muncite în penitenciar, zilele de arest preventiv, astfel încât a executat efectiv doar 4 ani și 6 luni din pedeapsă.

Teza apărării lui Tender era că magistrații l-au băgat pe nedrept la pușcărie într-un dosar deschis chiar de fosta șefă a DIICOT pe vremea când era simplu procuror. Nicoleta Tender a declarat că s-a apropiat de Alina Bica prin intermediul prietenei ei, avocata Laura Vicol, care avea și un salon de înfrumusețare.

„Pe 3 martie 2006, Ovidiu Tender a fost arestat în dosarul Carom. A doua zi, am fost la DIICOT, pentru a mi se permite să-l vizitez pe soţul meu în arest. Am avut o altercaţie cu Alina Bica. Ea mi-a spus că nu îmi aprobă cererea, deoarece nu eram încă căsătoriţi. În final, mi s-a aprobat cererea. Ulterior, în 18 iunie 2006, am născut, dar nu am reuşit să înregistrez copilul.

A doua zi, am mers din nou la DIICOT împreună cu avocatele Mariana Ştefan şi Laura Vicol. Bica s-a împrietenit cu Laura Vicol şi acesta a reuşit să o determine pe Bica să aprobe ca Ovidiu Tender să fie adus la Primăria Sector 5 pentru a-şi declara copilul. Laura Vicol era fina noastră. Noi i-am botezat unul dintre copii. În anul 2009, după ce Ovidiu Tender a fost trimis în judecată de Alina Bica, m-am întâlnit cu ea şi Laura Vicol la unul dintre restaurantele din spatele DIICOT.

Laura Vicol nu mai era atunci avocata noastră. Bica mi-a spus că ea nu are nicio vină în dosarul soţului meu şi că acest dosar a fost fabricat de SRI şi că ştie că este trimis în judecată fără ca el să încalce nicio lege sau normă.

După anul 2009, am început să mă văd destul de des cu Alina Bica. Mergeam la acelaşi salon de coafură, salon de înfrumuseţare, care aparţinea doamnei avocat Laura Vicol. În acea perioadă, am cunoscut-o şi pe sora Alinei Bica, care a avut o problemă medicală, iar eu am intervenit şi ginecologul meu a operat-o”, a spus Nicoleta Tender pe data de 19 iunie 2018.

Laura Vicol, din cercul de apropiați ai Elenei Udrea

Ea a mai declarat că i-a oferit Alinei Bica mai multe cadouri scumpe, mai ales că au început să se viziteze destul de des.

„Eu am fost de cinci ori la părinţii Alinei Bica în oraşul Făgăraş. Una dintre vizite a fost înainte de Crăciunul din anul 2011, iar o altă vizită a fost de ziua Alinei Bica, în ianuarie 2012. La data când Alina Bica a fost numită secretar de stat la Ministerul Justiţiei i-am făcut cadou o statuie de bronz, care reprezenta Justiţia. I-am dat şi un ceas Rolex, pe care l-am cumpărat de la Paris şi care valora 7-8.000 de euro, însă apoi am văzut că îl purta sora ei. Când i-am dat ceasul, Bica era în drum spre Făgăraş şi noi eram în Sinaia. Ea s-a oprit şi am mâncat la terasa restaurantului Palace din Sinaia (...) I-am făcut cadou şi o poşetă Louis Vuitton în valoare de 2.000 de euro.

De ziua ei îi dădeam alte cadouri. Mi-a spus ca îi place ceasul meu marca Rolex şi atunci am considerat ca îşi doreşte un astfel de obiect, motiv pentru care i l-am cumpărat. În perioada în care îi dădeam cadourile, dosarul Carom se afla pe rolul Tribunalului Bucureşti. Alina Bica venea destul de des la biroul firmei noastre, de regulă sâmbăta. În prezenţa mea, i-a spus soţului meu că o să-l schimbe pe procurorul de şedinţă din dosarul Carom, Mirel Rădescu”, a precizat Nicoleta Tender.

Pe de altă parte, Nicoleta Tender a relatat că Bica i-a spus că prietenia cu Elena Udrea o va ajuta să ajungă procurorul general al României.

Tot ea a spus că, în anul 2013, a mers cu Ovidiu Tender şi Alina Bica la reşedinţele ambasadorilor din Israel şi Olanda la Bucureşti.

„Alina Bica mi-a spus că îşi doreşte foarte tare să-l cunoască pe domnul ambasador din Israel şi am vorbit cu soţia ambasadorului să pot să o aduc şi pe Bica. Nu poţi să te duci aşa la ambasador. Este păzit de trupe Mosad şi de SRI. Soţia ambasadorului a trecut-o pe Alina Bica pe listă”, a afirmat Nicoleta Tender.

Avocata Cămătarilor Sile și Nuțu, pusă în fruntea Comisiei Juridice

Pe data de 25 noiembrie, avocata Laura Vicol, deputat PSD, a fost votată în funcția de președinte al Comisiei Juridice din Camera Deputaților cu 16 voturi pentru și 1 împotrivă.

„Laura Vicol a primit răsplata pentru că a fost avocata unei mafii care a capturat statul român. Laura Vicol, reprezentanta Alinei Bica, fostă procuroare DIICOT inculpată pentru corupție, a clanului Cămătarilor cu conexiuni în zona PSD, a lui Daniel Dragomir, SRI-istul care a angajat firmă israeliană de securitate pentru a o urmări și intimida pe Laura Codruța Kovesi, prietena Elenei Băsescu și a Olguței Vasilescu”, a scris pe Facebook Silviu Dehelean, deputat USR Bihor.

Ads