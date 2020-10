Lista completa a candidatilor PSD Bucuresti pentru Camera Deputatilor. Locuri fruntase pentru cei care au pierdut alegerile locale: Tudorache, Florea si DC Popescu

"Suntem candidatii pentru municipiul Bucuresti, vom ajunge cu votul romanilor din Bucuresti in Parlamentul Romaniei si dorim sa contribuim la schimbarea in bine a tot ceea ce se intampla in Parlament, astfel incat Parlaentul si Guvernul sa nu se mai indeparteze niciodata, dar niciodata de ceea ce vor romanii, oricunde ar locui acestia", a afirmat Gabriela Firea, miercuri la depunerea listei candidatilor PSD pe Bucuresti, la biroul electoral municipal.Ea a mai spus ca si Rodica Nassar care a fost secretar de stat in Ministerul Sanatatii se regaseste printre candidati, iar PSD a venit cu o plus valoare la aceste alegeri parlamentare."Echipa noastra consider ca este foarte buna, imbatabila la nivel de calitate profesionala - ii vedeti pe domnii profesori Streinu-Cercel, Rafila, vedeti reprezentanti ai administratiei publice locale, domnul Mutu, domnul Tudorache, domnul Popescu. De asemenea, colegii nostri care au muncit foarte mult si devotat pentru romani in Parlamentul Romaniei - doamna Oana Florea, domnul Daniel Zamfir, doamna Diana Tusa. O cunoasteti pe doamna Rodica Nassa, secretar de stat la Ministerul Sanatatii, un om care, de asemenea, a fost foarte aproape de toti romanii si a venit cu plus valoare. De asemenea, ceilalti colegi mai noi care i se alatura. Sunt convinsa ca vom propune in Parlament legi care sa asigure romanilor un trai mai bun", a completat Firea.Astfel pe lista PSD pentru Camera Depuatatilor, ordinea este urmatoarea:Este reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii si una dintre vocile puternice din Sanatate in contextul pandemiei de COVID-19. Pe Alexandru Rafila il leaga de PSD mai multe functii ocupate de-a lungul timpului in aparatul de stat. In anul 2009, in timpul guvernarii PDL -PSD, a fost consilierul ministrului Sanatatii Ion Bazac, asa cum este intitulat intr-un articol Mediafax. Potrivit unui CV din anul 2017, in perioada 2012-2013, Rafila a fost Secretar de Stat pentru asistenta medicala si sanatate publica. Mai exact, in timpul guvernarii USL cand prim-ministru era PSD-istul Victor Ponta . Ulterior, a devenit consilier personal al ministrului Sanatatii PSD in timpul tragediei de la Colectiv Nicolae Banicioiu , scria PressOne in 2017.Citeste si:A fost primarul Sectorului 1 in perioada 2016-2020, a pierdut alegerile in fata candidatului USR PLUS, Clotilde Armand . Anterior, in perioada 2012-2016, a ocupat functia de deputat PSD. A ajuns in parlament dupa ce a ocupat mai multe posturi in administratia locala: Viceprimar, Primaria Sectorului 1 (2008-2011), Consilier General- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (2004-2008) si consilier al Primarului, Primaria Sectorului 1 (2000.-2002).Este deputat in Parlamentul Romaniei din 2008, de trei legislaturi. In primele doua mandate a candidat pe listele PNL , iar ultimul pe listele PSD. Anterior a ocupat diverse functii de consilier: director general, Cancelarie Presedinte Camera Deputatilor (2006-2008), director cabinet ministru- Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul (2005-2006) si consilier cabinet parlamentar (2004-2006). Este maritata cu jurnalistul Iosif Buble, cel care detine siteul www.stiripesurse.ro si Centrul de studii sociologice CURS.A fost primarul Sectorului 5 in perioada 2016-2020, dar a pierdut alegerile in fata candidatului PPUSL Crostian Popescu Piedone. Anterior, in perioada 2012-2016, a ocupat functia de deputat PSD. In 2012, pentru o scurta perioada a lucrat intr-un cabinet de avocatura. In perioada 2009-2011 a ocupat poitia de vicepresedinte la AVAS. In 2009 a ocupat, timpd eateva luni pozitia de consilier Personal al Ministrului Transporturilor si Infrastructurii. Intre 2006-2009 a ocupat diverse functii de director la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, iar anterior a lucrat ca avocat. A lucrat ca magistrat la Judecatoria Constanta in anii 1999 - 2003.Este subprefectul Capitalei din decembrie 2018. Anterior, ea a lucrat in MApN in functia de consilier juridic (2017-2018). DUpa anul 20000 a lucrat ca avocat, mediator si practician in insolventa. Pana in amrtie 2018 ea a fost casatorita cu Marian Goleac, fostul director ADP Sector 4, implicat intr-un scandal de coruptie . Potrivit deciziei Judecatoriei Sectorului 4, casatoria a fost desfacuta din culpa exclusiva lui Marian Goleac. "Reclamanta pastreaza numele dobandit prin casatorie, acela de Goleac," se arata in minuta instantei.Este membru al Camerei Deputatilor, fotoliu pe care l-a ocupat si in legislaturile 2000-2004, 2004-2008, 2008-2012 si 2012-2016. Este membru PSD/PDSR din 1993. Din 1997 ea ocupa functia de presedinte Organizatia PSD sector 2 Bucuresti si a ocupat mai multe functii superioare in partid.Este membru al Camerei Deputatilor, fotoliu pe care l-a ocupat si in legislaturile 2000-2004, 2004-2008, 2008-2012 si 2012-2016. In perioada 1999-2001 a fost consilier parlamentar, cabinet Vicepresedinte Camera Deputatilor.A fost viceprimar PNL al Sectorului 2 in perioada 2016-2020. Candidat pe listele PSD in 2020 pentru Primaria Sectorului 2, dar a pierdut alegerile in fata candidatului USR PLUS Radu Mihaiu. Anterior a fost deputat in Parlament (2012-2016), a intrat pe listele Fortei Civice, iar apoi s-a inscris in PNL. Activitatea politica a inceput-o in 1990 in PNL, dar a fost pentru scurte perioade in PNTCD si Forta Civica Este membru al Camerei Deputatilor din 2016. Anterior a ocupat functiile de asistent parlamentar acreditat - Parlamentul European, Bruxelles (2014-2016) si Director executiv - Fundatia pentru Apararea Cetatenilor Impotriva Abuzurilor Statului (2009-2016)- fundatie infiintata de fostul mogul TV, Dan Voiculescu Este membru al Camerei Deputatilor din 2016. Anterior a lucrat in cadrul Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (2016) si consilier personal al ministrului delegat pentru Dialog Social (aprilie 2014 - mai 2015 si Iulie 2012 - Ianuarie 2013). A ocupat functia de consilier local Primaria sectorului 5 in perioada 2012-2015.