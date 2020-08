Modificare in lege initiata de PSD: liber la arme de foc pentru largi categorii de infractori. Expresia toxica pe care incearca s-o treaca la vot deputatii

"Tocmai am reusit sa oprim in plen o lege prin care PSD dadea voie infractorilor sa detina arme letale. E vorba de un amendament introdus de deputatul PSD Vlad Bontea la un proiect care altfel avea prevederi benigne (o transpunere de directiva europeana).Pana in prezent, in legea in vigoare, era interdictie la detinerea de arme letale pentru cei care au fost condamnati la pedepse cu executare pentru infractiuni savarsite cu intentie", a scris Drula pe Facebook Din noua formulare a fost eliminata conditia ca detinatorul armei sa nu fi suferit o condamnare cu inchisoare mai mare de un an, cu executare, pentru infractiuni comise cu intentie sau pentru infractiuni prevazute de regimul armelor si munitiilor. Prin urmare, rezulta ca toti cei care au suferit condamnari la inchisoare cu executare pentru astfel de fapte, inclusiv pentru incalcarea regimului armelor, vor putea azhitiona din nou arme."Modificarea toxica limita aceasta interdictie la cei care au savarsit infractiuni cu violenta . Prin urmare, o larga categorie de infractori, precum cei condamnati pentru santaj, camatarie sau furt , primeau liber la arme letale. Atentie! Nu discutam despre pistoale cu aer comprimat, cu bile, etc, ci despre arme de foc letale cu care poti zbura creierii cuiva. Asta face PSD in timp ce clanurile infractionale isi fac de cap in Romania! Am reusit sa retrimitem legea la comisie pana martea viitoare. Deci am evitat pericolul pentru moment", a mai scris Drula pe pagina sa de Facebook.