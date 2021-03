Cum a primit o deputata ajutor de stat de la Ministerul Economiei. Ministrul Nasui: "O sa anunt DNA"

Este vorba despre deputata PSD de Vrancea, Elena Stoica , parlamentar din decembrie 2020 si proprietara a doua fabrici de confectii in Vrancea. Totul a pornit de la criticile la adresa lui Nasui , facute recent de la Tribuna Parlamentului de Elena Stoica, legate de demersurile ministrului privind retragerea finantarii programelor, prin care firmele din industria romaneasca puteau participa la targurile internationale, pentru a-si promova activitatea si pentru a incheia noi contracte Nasui spune ca a deranjat interesele financiare are celor din PSD, indicand-o pe deputata Stoica printre beneficiarii unor finantari consistente."Sunteti loviti unde doare mai tare, la bani. Nu am destabilizat nicio economie, ci economia de gasca cu care erati obisnuiti. Am o veste proasta, o sa inchid toate robinetele pe bani publici. Si unde am sa descopar jafuri o sa anunt organele abilitate, DNA -ul. O sa va dau un nume, ca sa nu spuneti ca va acuz doar asa.Doamna Elena Stoica urla in comisiile reunite ca omoram exporturile. Ei bine, ce sa vedeti? Doamna Elena Stoica are doua firme, Proxima Moda SRL si Tricotton Junior SRL, si ghiciti ce se intampla cu aceste firme? Amandoua sunt mari abonate exact la schema pe care o aparati folosindu-va de tribuna Parlamentului. Pana acum, firmele doamnei Stoica au primit 250.000 de lei de la statul roman", a spus Claudiu Nasui.Potrivit ministrului, banii ar fi fost primiti in pandemie. De altfel, Claudiu Nasui a depus o plangere penala la DNA care vizeaza suspiciuni de frauda in legatura cu programul prin care sunt acordate granturi nerambursabile in valoare de 550 de milioane de euro din fonduri europene. Este vorba de Masura 3, dintr-o schema de ajutor menita sa sprijine firmele care au nevoie de investitii in perioada pandemiei.Cele doua firme ale deputatei Stoica, Proxima Moda si Tricotton Junior au avut in anul 2019 o cifra de afaceri totala de peste 18 milioane de lei, firmele de confectii lucrand comenzi pentru diferite piete ale Uniunii Europene.Elena Stoica, care este membra a Comisiei si Industrii in Parlamentul Romaniei, ne-a declarat nu se simte intimidata de iesirea publica a deputatului Nasui. Ea a mntionat ca firmele sale, care au fost selectate si participante la aceste targuri, au asigurat locuri de munca, au platit taxe si au adus valuta in tara, acuzandu-l pe ministru ca nu stie cum functioneaza economia."Eligibilitatea acestor firme este stabilita conform legislatiei. Dupa depunerea dosarelor de catre companiile interesate, o comisie infiintata in baza unui ordin al ministrului economiei le preia in analiza si se intocmeste un proces verbal al selectiei semnat intre comisia respectiva si patronatele de profil. Costurile organizarii evenimentului de participare a firmelor romanesti la aceste targuri internationale sunt suportate de firma organizatoare si, ulterior, decontate de ministerul Economiei.Tin sa mentionez ca aceasta activitate este realizata in baza unui contract semnat intre minister si firma organizatoare, firmele exportatoare care participa la eveniment nu primesc bani de la ministerul economiei, ele beneficiind doar de 50% din costul de transport si cazare al unui singur reprezentant al firmei. Suma adusa in discutie de Claudiu-Iulius-Gavril Nasui este calculata pe mai multe participari, in mai multi ani", s-a aparat Elena Stoica.