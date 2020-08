Olguta Vasilescu, despre respingerea OUG privind cresterea etapizata a alocatiilor pentru copii: "Saptamana viitoare intra la plen in Camera Deputatilor, din cate stiu"

"Saptamana viitoare, din cate stiu", a afirmat Olguta Vasilescu, intrebata, intr-o conferinta de presa sustinuta joi la sediul PSD , cand va fi votat proiectul de lege de catre deputati Senatul a adoptat marti proiectul de lege care prevede respingerea ordonantei de urgenta privind cresterea etapizata a alocatiilor pentru copii. Votul a fost in calitate de prim for sesizat, decizionala fiind Camera Deputatilor.Ministrul Muncii, Violeta Alexandru , a anuntat, la finalul sedintei de Guvern din 29 iulie, ca, la 1 septembrie, copiii vor primi marite alocatiile aferente lunii august. Copiii cu varsta cuprinsa intre 2 si 18 ani vor primi 185 de lei, iar cei de pana la 2 ani sau cei de pana la 18 ani, daca au dizabilitati, vor primi 369 de lei. Alte patru cresteri, cu cate 20 la suta, sunt prevazute in 2021 si 2022.