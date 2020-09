Patru dintre cei cinci parlamentari PSD absenti la motiunea de cenzura au fost exclusi din partid

Decizia excluderii celor patru a fost luata in sedinta Consiliului Politic National al PSD. In cazul fostului ministru de interne Carmen Dan , decizia inca nu a fost luata, deoarece se analizeaza actele medicale inovcate pe baza carora a lipsit de la sedinta de luni.Decizia ar fi fost luata cu majoritate, cei care s-ar fi opus fiind liderii PSD Neamt, Ionel Arsene si Vaslui, Dumitru Buzatu.Decizia de excludere a fost luata dupa ce PSD nu a reusit luni sa stranga suficienti parlamentari pentru a asigura cvorumul la sedinta in care urma sa se voteze motiunea. Au fost prezenti 226 de parlamentari, din cei 233, minimul necesar pentru a asigura cvorumul de sedinta.Ulterior, presedintele PSD, Marcel Ciolacu a anuntat ca parlamentarii absenti de la votul motiunii vor fi exclusi din partid.