Proiectul de lege privind regimul armelor si munitiilor - retrimis la comisii. Drula: "Prin amendamentul PSD, o serie intreaga de infractori, sa zicem proxenetii, vor putea obtine arme de foc"

Liderul deputatilor USR , Catalin Drula, a solicitat retrimiterea la comisii pentru a se lua puncte de vedere la acest proiect din partea asociatiilor profesionale, a Guvernului, a magistratilor, argumentand ca "acest proiect de lege inlesneste obtinerea armelor letale pentru infractori, inclusiv pentru Liviu Dragnea "."Asa cum este in prezent, este interzisa obtinerea de permise pentru arme letale (...) de catre cei care au savarsit infractiuni cu intentie si cei care sunt condamnati la pedepse cu executare mai mari de un an. (...) Vine in acest proiect o modificare de la PSD care introduce si conditia ca infractiunea sa fi fost savarsita cu violenta . Prin amendamentul introdus de PSD, o serie intreaga de infractori, sa zicem proxenetii, de exemplu, condamnati definitiv la pedepse cu executare, vor putea obtine arme de foc. Printre altele, Liviu Dragnea va putea obtine permis de arma letala si in general orice fel de infractiune, atat de gulere albe, dar si celelalte care sunt conexe celor savarsite cu violenta - proxenetism, trafic de persoane (...) E clar ca e o lege cu dedicatie, niste baieti condamnati pentru coruptie vor sa-si ia permis de arma letala - nu stiu in cine vor sa traga, Dar, facand asta, scapati permise de arme letale si unor sefi de mafie sau poate chiar astia duc agenda PSD mai departe", a afirmat deputatul USR.Potrivit acestuia, "nu poate fi adoptat pe repede-inainte un proiect care pare cu dedicatie pentru clanuri".Presedintele de sedinta, Florin Iordache , a solicitat reanalizarea amendamentului. "Infractiunile la care face referire domnul Drula sunt exceptate de a putea avea arma. Amendamentul cuprinde cel putin trei grupuri parlamentare - deci este o dezinformare marca USR", a sustinut Iordache.Retrimiterea la comisiile de specialitate a fost anuntata si de deputatul PNL "In Comisia de aparare am dat un raport corect, un raport care a fost convenit si cu Ministerul de Interne, un raport care venea si in sprjinul rezolvarii acestei probleme de reglementare. Ceea ce m-a surprins si pe mine, si pe colegii mei este faptul ca tocmai in Comisia juridica s-a permis aceasta relaxare, s-a permis extinderea dreptului de a obtine autorizatie si pentru o serie intreaga de oameni care intra in categoriile pe care le-a mentionat colegul antevorbitor (Drula - n.r.). Din aceste considerente am cerut si ieri, in dezbaterile din Comisia de aparare, cerem si in continuare, sa ramanem la formula stabilita initial, tocmai pentru a apara sanatatea, cetatenii", a spus deputatul PNL Potrivit unui amendament adoptat de Comisia juridica, pot obtine autorizatie de procurare a armelor letale si persoanele care "nu au fost condamnate, prin hotarare judecatoreasca ramas definitiva, la pedeapsa detentiunii pe viata sau pedeapsa inchisorii mai mare de un an, cu executare, pentru infractiuni savarsite cu violenta si comise cu intentie, prevazute de Codul penal, ori pentru infractiuni privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri ".Amendamentul apartine deputatului PSD Vlad Bontea, potrivit raportului Comisiei juridice. In forma initiala, puteau detine arme persoanele care "nu au fost condamnate, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la pedeapsa detentiunii pe viata sau pedeapsa inchisorii mai mare de un an, cu executare, pentru infractiuni comise cu intentie".Proiectul a fost respins de Senat pe 23 iunie, Camera Deputatilor fiind astfel for decizional.