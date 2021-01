Propunerea unui deputat PSD: vaccinarea parlamentarilor sa se faca intr-un centru infiintat la Palatul Parlamentului

Alexandru Rafila a fost intrebat luni, intr-o conferinta de presa, unde se vor imuniza parlamentarii, in localitatile de resedinta sau in Bucuresti?"Nu stiu sa va spun lucrul asta, parerea mea este ca se va face... daca vrei sa faci o anumita procedura care sa cuprinda o anumita categorie trebuie facuta nu centralizat, dar trebuie facuta la sediul Parlamentului Romaniei. Sau ma rog un centru de vaccinare sau doua centre de vaccinare la care sa fie arondati cei care sunt introdusi in aceasta categorie", a explicat Rafila.Intrebat daca exista posibilitatea aducerii unor frigidere speciale, deputatul PSD a mentionat ca nu este nevoie de acestea."Trebuie sa faci un centru de vaccinare, nu sa aduci frigidere speciale. Pentru un centru de vaccinare nu sunt neaparat congelatoare de minus 80 de grade, se trimit ritmic vaccinurile pe masura ce sunt utilizate. Ele pot fi pastrate cateva zile in cutia cu gheata carbonica si inca cateva zile la frigider. Deci nu este o problema transportul si pastrarea vaccinurilor", a transmis Rafila.Deputatul PSD a precizat ca ar fi trebuit sa existe niste ierarhizari in etapa a doua de vaccinare si sa aiba prioritate cei care aveau nevoie mai mare de acest vaccin."Parerea mea este ca in aceasta etapa a doua trebuiau sa existe niste ierarhizari, niste prioritizari, pentru ca sase milioane de persoane nu reprezinta o singura categorie, reprezinta o multitudine de categorii de persoane si cred ca o prioritizare, un echilibru care se asigura accesul celor care au nevoie mai mare decat al celor care au nevoie mai mica, era absolut necesara", a explicat Rafila.El crede ca daca vor fi introduse noi categorii pentru imunizare in cea de-a doua etapa, atunci acesta se va incheia in luna septembrie."Noi nu avem capacitate organizatorica, nu avem suficient vaccinul in mod evident, nu avem o prioritizare reala a categoriilor care trebuie vaccinate, in schimb introducem noi categorii, in curand toata populatia tarii va fi introdusa in aceasta categorie a doua, probabil ca vor fi extrem de putine exceptii si o sa stam sa incheiem etapa a doua de vaccinare in luna septembrie", a mai declarat Rafila.