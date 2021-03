PSD a cerut retrimiterea legii bugetului la comisii pentru eliminarea sumei ce prevede plata pensiilor speciale ale parlamentarilor

El a cerut, in acest sens, retrimiterea la comisii a raportului, solicitare respinsa de reprezentantii PNL "In buget avem trecute aproape 50 milioane de lei pe pensiile speciale ale parlamentarilor. Va solicitam acceptarea unui amendament pe tehnica legislativa - sa transferam acesti bani la Ministerul Muncii, sa dam la copii vouchere de 2.000 lei, pentru fiecare copil nou-nascut, din banii de pensii speciale ale parlamentarilor. Daca nu, sa retrimitem raportul la comisii pentru a se face aceasta modificare", a spus Simonis.In replica, liderul deputatilor PNL Gabriel Andronache , a precizat ca amendamentul nu are legatura cu tehnica legislativa. "De ce nu ati facut acest amendament, conform Regulamentului, la comisie ? Daca este un amendament respins, de ce nu asteptati sa ajungem la el? Trebuie sa asteptati dezbaterea amendamentului respectiv", a afirmat Andronache.Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban , a replicat, la randul sau, ca PSD nu are dreptul sa ceara retrimiterea la comisie si a trecut la dezbaterea si votul pe articolele proiectului de buget."Nu ati formulat amendamentul si nu aveti dreptul sa cereti retrimiterea la comisie. (...) La rectificare, acesti bani vor fi distribuiti catre cheltuieli care sunt necesare", a adaugat Orban.