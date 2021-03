PSD a depus solicitarea privind infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta referitoare la datele pandemiei

Potrivit proiectului de hotarare propus de PSD, obiectivele comisiei de ancheta sunt urmatoarele: analiza modalitatii de stabilire, modificare, calcul, monitorizare, raportare si control a indicatorilor de sanatate publica ce stau la baza deciziilor de restrictionare a drepturilor si libertatilor in perioada pandemiei declarate de OMS, avand drept scop protejarea sanatatii populatiei, precum si a impactului deciziilor transpuse in indicatori, dar si analiza modalitatilor de prevenire a fenomenelor in care autoritatile "nu s-au preocupat" ori au "mintit frumos" in controlul pandemiei declarate de OMS. Comisia mai are ca obiective analiza activitatii institutiilor abilitate la nivel central si local preocupate de controlul pandemiei declarate de OMS, pe baza indicatorilor de sanatate publica, identificarea masurilor care se impun la nivelul legislatiei nationale pentru combaterea si reducerea efectelor pandemiei, "precum si alte aspecte care, cu siguranta, vor aparea pe parcursul functionarii acestei comisii"."Comisia de ancheta este imputernicita sa faca audieri si sa ceara autoritatilor si institutiilor publice, oricaror structuri de specialitate ale statului, altor entitati publice sau private, precum si cetatenilor, sa ii puna la dispozitie date, informatii si materiale necesare si utile pentru clarificarea obiectivelor. Comisia de ancheta poate invita, pentru audieri si explicatii , orice persoana care poate avea cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in domeniul care formeaza obiectivele anchetei.Institutiile si autoritatile publice, a caror activitate are legatura cu obiectivele prevazute la art. (1), dar si cu alte aspecte legate de aceste obiective sunt obligate, in conditiile legii, sa raspunda la solicitarile comisiei de ancheta in termenul stabilit de aceasta. Daca, pentru lamurirea unor fapte sau imprejurari, este necesara intocmirea unor rapoarte de expertiza, comisia de ancheta poate solicita efectuarea de expertize", se arata in document.Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului urmeaza sa decida prin vot daca aceasta comisie va fi infiintata sau nu.CITESTE SI: