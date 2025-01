PSD nu vrea sa cedeze niciun strop de putere, in ciuda hemoragiei de parlamentari. Reactia Opozitiei

PNL, USR si PMP au anuntat, luni, ca nu voteaza structura Biroului Permanent, forul de conducere a Camerei Deputatilor, pentru noua sesiune parlamentara. Si asta pentru ca PSD refuza sa aloce mai multi membri Opozitiei, desi a pierdut mai multi deputati fata de sesiunea inceputa in toamna.

"Biroul Permanent de conducere a Camerei Deputatilor are o anumita structura ca urmare a situatiei parlamentare a fiecarui grup parlamentar. Situatia politica arata ca PSD a inceput sesiunea cu 154 de deputati. In momentul de fata, ca urmare a solicitarilor depuse la secretariatul general, exista doar 142 de deputati. (...)

PNL nu pune problema functiilor si oamenilor, ci vorbim despre reprezentativitate si reprezentativitate a Opozitiei intr-un organism de conducere a acestei institutii. Si in baza aritmeticii PSD pierde ponderea, pentru ca a fost decimat prin plecarile de deputati si Opozitiei ii revine o voce mai puternica in organismul de conducere pentru ca asa este viata, pentru ca sunt oameni care au spus 'la revedere' politicii abuzive si au intrat in Opozitie. PNL va solicita sa respectati Regulamentul si Constitutia", a declarat liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan.

Ea a sustinut ca, in acest context, PNL ar trebui sa aiba o functie in plus in BP, iar o alta functie sa revina Opozitiei.

"Daca nu veti tine cont de aceste solicitari, si anume ca PNL sa poata sa participe printr-un om in plus si Opozitia, in afara de PNL, sa primeasca, de asemenea, sansa unui un om in plus in biroul de conducere, PNL nu va vota structura actuala a conducerii Camerei Deputatilor.

Vom face proteste in cadrul legal pana veti intelege ca aceasta institutie nu este pe persoana fizica", a spus Turcan.

La randul sau, presedintele USR, Dan Barna, a precizat ca grupul sau nu va vota noua structura a Biroului Permanent.

"Intrucat stim deja de doi ani ca legile nu mai reprezinta un lucru pe care considerati ca trebuie sa-l respectati, acum vedem ca nu se respecta nici algebra, pentru ca vorbim de un coeficient mai mic pe care il aveti, USR nu va vota aceasta structura a Biroului permanent al Camerei Deputatilor", a spus Barna.

Si Eugen Tomac, presedintele PMP, a anuntat ca deputatii grupului nu vor vota structura Biroului Permanent, deoarece nu sunt de acord cu aceasta.

