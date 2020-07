Radulescu "Mitraliera", dupa ce a fost amendat: "Un politist cu sapte clase sau doua ma invata pe mine, medic chirurg, cum sa port o masca"

Social-democratul a spus ca a incercat sa ii explice "acestui politist cu sapte clase sau doua", situatia si a adaugat ca relevant este "ca un politist ma invata pe mine, eu fiind medic chirurg, cum sa port o masca"."Pe unde intram, mai purtam masca. Numai ca s-a intamplat ca vineri masca mea, pe care incercam sa ii explic acestui politist cu sapte clase sau doua, sau cate o fi avand... Nu stiam ca trebuie sa ai facultate ca sa fii politist la circulatie ... Relevant este ca un politist ma invata pe mine, eu fiind medic chirurg, cum sa port o masca", a declarat Catalin Radulescu.Parlamentarul a completat ca nu a inteles de ce vrea sa il amendeze politistul. "I-am aratat ca nu aveam cum sa port masca rupta. I-am explicat ca sunt medic si ca stiu cum sa port o masca. Nu a inteles. A vrut sa ma legitimeze, m-a legitimat. I-am dat toate datele si buletinul. L-am rugat sa-mi dea amenda . Apoi a venit la mine sa ma intrebe de ce nu respect eu legea ca parlamentar. I-am zis: Mai, tovarase, deci eu in primul rand nu am votat aceasta lege. Nici eu, nici alti parlamentari. E treaba lor. Aceasta lege este neconstitutionala. Cu toate astea, eu am avut masca si cand am intrat oriunde, mi-am pus masca. Chiar daca nu cred in aceasta lege. Dar vezi ca masca asta e rupta? I-am aratat. Si omul a continuat sa imi arate mie ca el e politist si eu sunt medic si nu vrea sa inteleaga ce ii explicam eu. L-am rugat sa ma amendeze. Am plecat si azi am aflat ca m-a amendat dupa 5 zile. Langa politistul ala era un alt politist care nu avea masca nici el. Vorbea cu mine fara masca", a mai spus "Mitraliera", la Digi24.Deputatul PSD sustine ca el nu crede in boala fara niciun simptom si nu poate fi obligat sa poarte masca. "Nu cred ca exista vreo boala fara simptom. Nu cred pentru ca eu n-am invatat in medicina asa ceva. Eu ma duc la medic in momentul in care simt ceva. Nu puteti sa ma obligati sa fac din nou o facultate sa invat o prostie. Eu ca medic, le spun telespectatorilor ca daca vor sa se protejeze e normal. Daca stiu ca au o boala cronica sa se protejeze. Oamenii care sunt sanatosi nu vor accepta nicio lege, asa cum a spus si Trump, care sa te oblige sa porti masca", a mai declarat Radulescu.Acesta a spus ca persoanele asimptomatice, "probabil isi ascund simptomele" si "nu vor sa creada in simptomul respectiv".Catalin Radulescu a fost amendat dupa ce a refuzat sa poarte masca de protectie intr-un spatiu comercial din Bucuresti. El era insotit de o femeie, care s-a conformat la solicitarea politistului sesizat de un alt client. Cand i s-a atras atentia ca va fi sanctionat, Ralulescu a adresat cuvinte jignitoare si l-a amenintat pe politist.