Fost lider liberal: "Sa compari protestele "Ordonanta 13" cu cele "Jos pandemia!" inseamna sa comparia teoria relativitatii cu cea a pamantului plat"

"Teoria relativitatii si teoria pamantului plat sunt, in fond, tot teorii. Dar e doar o similitudine formala: prima e stralucita, a doua e o aberatie.Protestul "Ordonanta 13" si protestul "Jos pandemia!" sunt, in fond, tot proteste. Numai ca protestul Ordonanta 13 a fost validat de Uniunea Europeana, de Guvern insusi (care e retras legislatia Dragnea), de Justitie (Dragnea e la inchisoare) si chiar de PSD (care s-a dezis de ordonante si Dragnea). Pe de alta parte, protestele "Jos pandemia!" lupta confuz cu masuri adoptate in intreaga lume. Sa compari protestele "Ordonanta 13" cu cele "Jos pandemia!" inseamna sa comparia teoria relativitatii cu cea a pamantului plat: e posibil formal, dar e caraghios.Prin 1932, gruparea Criterion organiza dezbateri cu intelectuali de varf ai epocii (centristi, socialisti, gandiristi). Erau conferinte cu public, de mare succes. Pana cand s-au enervat legionarii la o dezbatere despre Andre Gide, al carui nume le suna ca forma peiorativa a cuvantului evreu - forma pe care ei o foloseau in mod uzual. Asa ca au organizat un protest. Au strigat "Jos Gide!", au intrerupt conferinta si l-au luat la palme pe Petru Comarnescu.Nu, nu orice protest e egal si comparabil cu alt protest", a scris Ovidiu Raetchi pe pagina sa de Facebook. Presedintele Klaus Iohannis a condamnat dur violentele de la protestele de luni seara si sustine ca Romania este o democratie functionala si matura, in care libera exprimare a opiniilor este garantata.Pe de alta parte, seful statului spune ca sunt intolerabile manifestarile violente, extremismul si xenofobia, toate acestea "ascunse grosolan in spatele unor revolte indreptate impotriva unor masuri menite sa protejeze viata si sanatatea tuturor".In Bucuresti si in alte orase, protestele fata de restrictiile impuse in contextul pandemiei au inceput concomitent, luni, la ora 17:00. In Capitala, manifestantii de la Piata Universitatii au pornit in mars catre Piata Victoriei, unde s-au unit doua grupuri de protestatari. Numarul maxim de persoane care au voie sa participe la actiuni de protest a fost cu mult depasit.Un grup de manifestanti a pornit, insa, catre Piata Unirii, unde s-au produs violente si distrugeri. Au fost sparte vitrinele magazinelor, au fost agresati jandarmii, iar mai multe persoane agresive au fost retinute.