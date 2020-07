PSD se distanteaza de deputatii care au facut scandal in saormerie: "Din ce am vazut si in imagini, lucrurile nu sunt foarte in regula"

"Din pacate, din ce am vazut si in imagini, lucrurile nu sunt foarte in regula. Este o abatere a unui membru de partid, dar, cum as vrea sa inteleaga toata lumea, nu este o chestiune care sa reprezinte partidul sau sa insemne ceva din punct de vedere al intregului partid. Dupa cum stim, in toata aceasta perioada, PSD a avut o atitudine extrem de corecta. Avem acest incident, comparativ cu guvernantii care ar trebui sa ne fie exemplu si care ne-au dat exact contraexemple mult mai multe, din nefericire stim situatia cu premierul si cu bautura din sediu", a spus Romascanu, inainte de sedinta conducerii colective interimare a PSD.El a adaugat ca Adrian Solomon va explica modul in care s-a adresat angajatului de la fast-food, adaugand ca "este o chestiune blamabila"."Domnul Solomon a fost amendat in doua randuri, dansul a spus ca va contesta acele procese-verbale, vedem cum se pronunta justitia. Din punctul nostru de vedere, principial, o asemenea atitudine nu este tolerabila. (...)Exista un BPN, o sa vedem daca se ia in discutie acest lucru. Va aduc aminte, domnul Orban, care ne spune sa facem distantare, sa purtam masti, s-a strans cu toti colegii in biroul dumnealui de la Palatul Victoria , si nu in vreo saormerie, si nu tin minte sa fi fost sanctionat de PNL . Domnul Rares Bogdan si domnul Costel Alexe la fel. Deci fiecare partid are si sincopele lui", a mentionat acesta.