SRI, sub controlul parlamentar al lui Mitica "Cias"

Un fost subsecretar de stat in Ministerul Transporturilor, propulsat acolo de PSD, mentiona, agramat, in declaratia de avere ca are "ciasuri" de 12.000 de euro. O astfel de exprimare spune cam tot despre pregatirea si educatia unui om. E imposibil de imaginat ca pe un fundament cu asemenea carente de limba romana, deci carente de educatie scolara elementara, poate fi cladita o cariera bazata pe studii universitare si post-universitare. Dar iata ca unii, nu putini - exemple sunt sumedenie -, pot.Asa ca, intre timp, omul cu "ciasurile", Mitica Margarit (intrat in politica la UNPR in perioada in care partidul era condus de Gabriel Oprea , partid abandonat rapid pentru PSD, conform relatarilor presei) a fost ales, in 2016, deputat in Parlamentul Romaniei pe listele PSD Galati, iar zilele trecute, tot cu girul partidului, a ajuns membru in Comisia comuna permanenta pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii SRI. O comisie cu statut special ai carei membri, se presupune, cunosc foarte bine si legislatia care sta la baza activitatii SRI, si activitatea institutiei - pentru a putea exercita controlul parlamentar si cere indreptarea unor derapaje de la lege ori sanctionarea unor abuzuri - si, se mai presupune, nu trebuie sa fie in relatie de dependenta cu institutia pe care, declarativ, legal, o controleaza.Domnul cu "ciasurile" este si multicalificat. In politica externa si diplomatie, in management strategic al afacerilor, dar si in informatii si securitate nationala. Conform CV-ului, a absolvit un masterat in Managementul informatiilor de securitate nationala, la Academia Nationala de Informatii a SRI (2012-2013), iar concomitent, intr-un singur an, 2012, a facut trei cursuri postuniversitare: Politica externa si diplomatie, la Institutul Diplomatic Roman din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Problemele actuale ale securitatii nationale, la Colegiul National de Aparare din cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I", si Managementul strategic al afacerilor, la Colegiul National de Afaceri Interne din cadrul Academiei de Politie. In 2014 s-a inscris la un doctorat in domeniul Informatii si Securitate Nationala, la Academia Nationala de Informatii; era perioada in care institutia dadea diplome de doctorat unei liote de plagiatori, la concurenta cu Academia de Politie.Orice om cu ratiunea nealterata se intreaba cum a obtinut aceste diplome. Si se mai intreaba cati "margariti" de acelasi calibru intelectual au trecut prin scolile acestor institutii de politica externa, de siguranta si ordine publica, de aparare si de securitate ale Romaniei si cum se face acolo admiterea. Ramane de vazut care va fi, in Comisia de control al SRI, prestatia lui Mitica Margarit, master si doctorand SRI. A "timidului" domn Margarit care, din decembrie 2016 pana in prezent, a avut doar 11 luari de cuvant in plen (adica, in total, mai putin de zece minute vorbite), dintre care una a constat in depunerea juramantului.Text publicat in premiera pe site-ul putereaacincea.ro si pe marginaliaetc.ro