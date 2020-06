Surse: Deputatul PSD Elvira Sarapatin a acrosat un pieton cu autoturismul si a plecat de la locul accidentului

Ziare.

Conform IPJ Gorj, politistii din cadrul Politiei Municipiului Targu Jiu au fost sesizati prin apelul 112 de catre un barbat de 50 de ani, din orasul Novaci, cu privire la faptul ca a fost victima unui eveniment rutier produs pe raza municipiului Targu Jiu, iar autoturismul implicat in eveniment nu a oprit la fata locului.Din cercetarile efectuate de politistii din cadrul Biroului Rutier al Politiei Municipiului Targu Jiu a reiesit faptul ca barbatul, in timp ce traversa partea carosabila a strazii Traian, din municipiul Targu Jiu, prin loc permis, marcat si semnalizat corespunzator, ar fi fost acrosat de un autoturism, care nu i-ar fi acordat prioritate la trecere, fara a opri la locul faptei.La scurt timp, conducatoarea autoturismului, o femeie de 68 de ani, din municipiul Targu Jiu, a revenit la locul producerii evenimentului rutier.Pietonul si conducatoarea auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.In urma evenimentului rutier a rezultat ranirea usoara a pietonului, acesta fiind transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale de specialitate.In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de vatamare corporala din culpa si parasirea locului producerii accidentului fara incuviintarea organelor de politie