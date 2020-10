Un deputat din partidul lui Voiculescu candideaza pe listele PSD. Cataniciu a fost si la PNL si ALDE

Steluta-Gustica Cataniciu este un deputat roman, ales in 2012 din partea Partidului National Liberal. In 2016, Cataniciu a fost din nou aleasa, de data aceasta din partea ALDE , iar pe 30 iunie 2020, a trecut la partidul lui Dan Voiculescu, PP-USL.Cataniciu a fost membra in comisia speciala care a modificat Legile Justitiei, desi, conform instantelor de judecata, ea nu ar avea dreptul, potrivit legii, sa fie in Parlament.Acum in varsta de 54 de ani, Steluta Cataniciu si-a luat licenta in Drept, la Universitatea Babes Bolyai, in urma cu 20 de ani, dupa ce a absolvit Facultatea de Drept a Universitatii Dimitrie Cantemir, conform biografiei postate pe site-ul Camerei Deputatilor.Jurnalistii de la Ziar de Cluj scriu ca in perioada 2005-2008 Steluta Cataniciu a reprezentat PDL in Consiliul Judetean Cluj, dupa care a trecut la PNL , din partea caruia a fost consilier local la Cluj-Napoca pana in 2012, iar ulterior deputat.Inspectorii de integritate au sesizat ca, in 2009, in calitate de consilier local, avocata Steluta Cataniciu a incalcat regimul juridic privind conflictul de interese in materie administrativa, intrucat in calitate de consilier local a participat la adoptarea unei hotarari privind o societate cu care ar fi avut raporturi juridice.In decembrie 2013, Curtea de Apel Cluj a dat dreptate ANI, dar Cataniciu a facut recurs. In noiembrie 2015, Inalta Curte de Casatie si Justitie i-a respins recursul ca nefondat, decizia fiind definitiva."Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat nerespectarea regimului juridic al conflictului de interese constituie temei pentru eliberarea din functie, precum si interdictia de a mai ocupa o functie sau o demnitate publica pe o perioada de 3 ani de la data ramanerii definitive a raportului", spune legea.In ciuda deciziei instantei, Steluta Cataniciu a candidat la alegerile parlamentare din 2016, desi avea interdictie de a ocupa un loc in Parlamentul Romaniei, lucru confirmat chiar de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) la solicitarea Ziare.com, in 2017.Astfel, in octombrie 2016, AEP a precizat ca BEJ Cluj fusese informat in legatura cu situatia Stelutei Cataniciu, deputat in functie si candidat la Camera Deputatilor din partea ALDE (locul 1 pe lista)."Birourilor electorale de circumscriptie le-a fost adusa la cunostinta, cu Adresa BEC nr. 149/C/BEC/SCD/2016, lista persoanelor in privinta carora s-a stabilit interdictia de a ocupa pe o perioada de 3 ani o functie publica, in care figureaza si doamna Steluta Gustica Cataniciu", se arata in raspunsul primit atunci la redactie.Ziare.com a cerut o parere oficiala de la conducerea BEJ Cluj."Candidatura doamnei Steluta Gustica Cataniciu a fost admisa de catre Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 13 Cluj prin Decizia nr. 14 adoptata cu majoritate de voturi (5 voturi 'pentru', 2 voturi 'impotriva') in sedinta din data de 29. 10.2016.Membrii biroului electoral care au votat pentru admiterea candidaturii doamnei Cataniciu au apreciat ca la data de 29 octombrie 2016 nu exista nicio interdictie, atata timp cat pe lista intocmita de ANI, comunicata prin adresa BEC nr. 149/C/13.10.2016, este specificat faptul ca interdictia de 3 ani de a mai ocupa o functie/demnitate publica incepe de la incetarea mandatului de deputat 2012-2016.Membrii biroului electoral care au votat impotriva au apreciat ca, raportat la prevederile art.2, alin.6 din Legea 208/2015, coroborat cu art.58 alin.1 si art. 52 alin. 14 din aceeasi lege, candidatura doamnei Steluta Gustica Cataniciu nu indeplineste conditiile legale pentru a fi admisa. Atata timp cat doamna Steluta Gustica Cataniciu nu-si va putea exercita mandatul aceasta nu intruneste nici conditiile legale pentru a candida", se arata in raspunsul oficial primit la redactie sub semnatura presedintelui BEJ Cluj, judecatorul Monica Trofin.ANI a informat Parlamentul cu privire la faptul ca Steluta Cataniciu (alaturi de alti alesi) nu poate ocupa functia de deputat, cerand invalidarea mandatului ei.Comisia de validare, insa, condusa de Florin Iordache , i-a validat candidatura Stelutei Cataniciu.Cazul Stelutei Cataniciu a aparut in 2017 si in raport MCV , in care i se cere explicit lui Liviu Dragnea , presedintele Camerei Deputatilor, sa revoce mandatul respectivului deputat.Din functia de deputat, Steluta Cataniciu a contribuit la modificarea legii educatie sexuala, depunand un amendament prin care educatia sexuala e transformata in educatie sanitara, iar predarea ei se poate face doar cu acordul parintilor.Deputatul clujean Steluta Cataniciu a fost singurul parlamentar prezent care s-a abtinut la votul initiativei civice "Fara penali in functii publice", care a avut loc in data de 14 iulie, in plenul Camerei Deputatilor.Contactata de Ziare.com, deputata a precizat ca initiativa civica este "strict o actiune politicianista, scoasa acum pentru voturi"."In cadrul dezbaterii din comisia juridica am propus un amendament, in sensul interzicerii de a mai ocupa functii publice tuturor celor condamnati prin hotarari definitive ale instantelor de judecata. La aceasta ora,prin proiectul votat azi, le este interzis sa ocupe functii publice doar celor condamnati definitiv la pedepse privative de libertate, fiind exceptati cei care au fost condamnati definitiv la pedeapsa amenzii penale. Daca acestia raman exceptati, cream "categorii diferite de penali".Adica, unii sunt mai penali decat altii, iar proiectul este strict o actiune politicianista, scoasa acum pentru voturi. Pedepsele se aplica diferit, in functie de instante, de persoane.Pentru asta suntem cel mai des condamnati la CEDO : pentru solutii neunitare.", a precizat deputata.Motivul pentru care s-a abtinut de la vot este respingerea amendamentului propus."Amendamentul a fost respins, acesta fiind motivul pentru care m-am abtinut. Consider ca este strict o actiune politicianista, pentru voturi. Nu era nicio graba, doar strict legata de campania care se apropie, altfel nu inteleg motivul pentru care s-a respins amendamentul. Condamnat penal, este si cel cu amenda penala si cel cu pedeapsa privativa de libertate. La aceasta ora, judecatorii au posibilitatea procdurala de a le interzice, prin masuri complementare, dreptul persoanelor condamnate sa ocupe functii publice. Trebuia sa nu ne grabim, si sa interzicem tuturor celor condamnati prin hotarari definitive pronuntate de instantele judecatoresti sa mai ocupe functii publice.", a declarat pentru Ziare.com, Steluta Cataniciu.