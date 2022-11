Un deputat pleaca din PSD din cauza maghiarilor: Va infiinta Partidul Romania Unita

Deputatul Bogdan Diaconu a demisionat joi din PSD, acuzand incompatibilitatile dintre el si acest partid. PSD, spune Diaconu, se complace in relatia cu UDMR, care urmeaza sa puna in dezbatere publica proiectul de lege privind autonomia "judetelor romanesti Harghita si Covasna".

"Am constatat o stare de incompatibilitate ideologica intre mine si PSD avand in vedere relatia pe care o are cu UDMR. UDMR, care in alegerile europarlamentare a defilat cu legea autonomiei, acum se pregateste sa arunce in dezbatere publica acest proiect de lege privind autonomia teritoriala in judetele romanesti Harghita si Covasna", a declarat Diaconu pentru Ziare.com.

"Iar PSD a tolerat acest lucru. Nu mai pot sa mai stau la aceeasi masa in interiorul coalitiei de guvernare PSD-UDMR", a continuat Diaconu care considera ca au fost mai multe semnale negative ca PSD va permite adoptarea proiectului autonomiei celor doua judete.

Bogdan Diaconu a plecat din PC si s-a reintors in PSD

"Toate celelalte lucruri care s-au intamplat in acest an, cum ar fi proiect de lege privind steagurile secuiesti, care era un proiect de lege scris de UDMR, dar depus cu 42 de semnaturi ale parlamentarilor PSD, inclusiv cu semnaturile conducerii partidului, ma fac sa cred ca aceasta proiect de lege este tolerat, chiar daca nu se va ajunge la adoptarea in forma pe care UDMR-ul a pus-o in dezbatere", a spus Diaconu.

Fostul parlamentar PSD a aratat ca proiectul este periculos in orice forma ar urma sa fie adoptat.

"Chiar daca nu va fi in forma asta tot va fi un lucru extrem de grav. Si 10% daca ramane din ceea ce UDMR-ul isi propune este enorm si foarte riscant la adresa Romaniei", a sustinut Diaconu care crede ca UDMR-ul nu trebuia luat la guvernare de premierul Victor Ponta. "Cred ca pretul platit pentru colaborarea cu UDMR este mult prea mare", a spus Diaconu.

Fostul deputatat PSD urmeaza sa infiinteze un partid nationalist numit Romania Unita. Intrebat daca se inspira cu aceasta denumire din Partidul Rusia Unita, al presedintelui Vladimir Putin, Diaconu a negat.

"Nu stiu ce partide functioneaza in Rusia, nu e nicio inspiratie de acolo, va dau si sursa de inspiratie, in 2012 am publicat primul meu volum, se numeste Romania Unita, multe din principiile si ideile pe care le-am scris in acea carte se vor regasi in principiile si ideile Partidului Romania Unita".

Bogdan Diaconu si-a inceput cariera politica in PSD, apoi a demisionat pentru a se inscrie in Partidul Conservator al lui Dan Voiculescu, apoi a revenit in PSD in 2011.