VIDEO Deputatul scandalagiu de la fast-food, Adrian Solomon, sustine ca este supus unui linsaj mediatic de presa "aservita Guvernului"

. Eu nu vad unde este discriminarea avand in vedere ca asa il cheama pe omul acela. Pe ecusonul pe care il avea in piept scria . Daca asta este numele lui, eu cum trebuia sa ii spun? Trebuia sa ma adresez cu ?

Bun, poate nu este cea mai buna formula de politete pe care o puteam folosi, poate ca este o formula de adresare mai putin eleganta. Dar acest lucru nu tine de discriminare", a spus deputatul Solomon, a spus deputatul de Vaslui, citat de publicatia barladulmeu.ro.







Solomon crede ca linsajul medicatic este sustinut de presa "aservita Guvernului". "Acesta este un linsaj mediatic ce pare sa aiba la baza cele 140 de milioane de euro cu care Guvernul Orban a cumparat presa. Daca pentru a fi injurati adversarii politici s-au dat acei bani, atunci e pacat ca nu au fost cheltuiti pentru lucruri folositoare oamenilor. Daca am un regret in urma episodului respectiv, acela este ca nu mi-am pus masca la intrare, astfel incat sa nu dau posibilitatea unor interpretari de acestea exagerate.



Insa acolo este o problema. Conform legii, restaurantele sunt inchise. Fast-food-urile servesc la geam. Acea platforma functiona ca o terasa semiacoperita, caci daca era complet inchisa nu as fi putut sa intru, nu? Iar la terasa nu e obligatoriu sa porti masca. Sunt mai multe lucruri de lamurit, dar asta o voi face dupa ce voi vedea procesul-verbal, pe care nu l-am primit nici la ora asta", a completat Adrian Solomon.



Deputatii PSD Adrian Solomon si Ioan Irinel Stativa au fost amendati marti dimineata cu suma de 1.600, respectiv 1.000 de lei, dupa ce au facut scandal la un fast-food din Sectorul 3. Ulterior, cei doi au fost amendati cu cate 2.000 de lei si pentru faptul ca au intrat fara masca in local. De asemenea, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) s-a autosesizat in legatura cu comportamentul deputatului PSD Adrian Solomon, care l-a jignit pe vanzatorul de la fast-food. Urmareste Ziare. com pe Facebook si pe Instagram Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.



Acesta sustine ca linsajul mediatic la care este supus are la baza cele 140 de milioane de euro cu care "Guvernul Orban a cumparat presa". De asemenea, parlamentarul de Barlad spune ca regreta faptul ca nu a intrat cu masca in saormeria din Centrul Vechi si nu considera ca expresia "Mai Mustafa" cu care s-a adresat angajatului este discriminatorie."Asa cum despre amenda am aflat din presa, tot din presa a aflat si despre autosesizarea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii cum ca l-as fi discriminat pe cetateanul turc de la fast food, numindu-l