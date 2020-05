Asociatie de procurori: Un amendament PSD la "DNA-ul Padurilor" va duce la crearea unui parchet nefunctional, exact ca Sectia Speciala

Sursa: Camera Deputatilor

"O sa ajunga ca SIIJ"

Printr-un amendament promovat in Comisia Juridica de grupul PSD a fost redus numarul minim al procurorilor care urmeaza sa activeze in cadrul acestei structuri.Astfel, in forma initiala a art. 18 din Legea pentru organizarea si functionarea Directiei pentru Investigarea Infractiunilor de Mediu (DIIM), DIIM ar fi trebuit sa aiba o structura cu un numar maxim de posturi, dupa cum urmeaza: 295 pentru procurori, 40 pentru specialisti, 270 pentru personalul auxiliar de specialitate si 40 pentru ofiterii si agentii de politie judiciara.Prin amendamentele facute in Parlament, DIIM va functiona cu un numar minim de posturi, respectiv 10 pentru procurori, 5 pentru specialisti, 25 pentru personalul auxiliar de specialitate, 25 pentru ofiterii si agentii de politie judiciara, iar aceasta schema de personal poate fi modificata "doar prin hotarare a Guvernului, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii."Iata propunerea PSD facuta in Comisia Juridica, potrivit site-ului Camerei Deputatilor. "AMASP atentioneaza ca, in situatia in care art. 18 din actul normativ mentionat ar fi adoptat in forma modificata, DIIM nu va putea functiona nici macar la capacitate minima, deoarece structura ar urma sa aiba activitate la nivel national, iar competenta materiala ar urma sa fie una destul de consistenta, cuprinzand infractiuni care afecteaza suprafata forestiera a tarii (Legea nr. 46/2008), fondul cinegetic (Legea nr. 407/2006), calitatea aerului inconjurator (Legea nr. 104/2011) sau a apelor (Legea nr. 107/1996), ori infractiuni privitoare la regimul deseurilor (Legea nr. 211/2011), degradarea mediului (Legea nr. 101/2011), protectia acestuia (OUG nr. 195/2005) sau prevazute in partea speciala a Codului Penal ("Raspandirea bolilor la plante si animale" - art. 355 si "Infectarea apei" - art. 356)," arata AMASP, intr-un comunicat de presa remis miercuriInfractiunile ce ar urma sa fie investigate de DIIM, cel mai adesea, sunt comise in stransa legatura cu cele de coruptie (dare de mita, luare de mita, trafic de influenta, cumparare de influenta), de serviciu (abuz in serviciu), asimilate celor de coruptie (Legea nr. 78/2000), de evaziune fiscala sau de fals material in inscrisuri oficiale, fals intelectual, falsul informatic etc.," explica sursa citata.In aceste conditii, AMASP arata ca Directia nu ar putea face fata cu o schema de doar 10 procurori, la nivelul intregii tari, unei activitati de urmarire penala proprie extrem de complexa.," conchid procurorii.I.S.