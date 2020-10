Constanta: Decebal Fagadau demisioneaza din PSD dupa ce a fost trimis in judecata de DNA

Decebal Fagadau a anuntat pe pagina sa de Facebook , ca a aflat din presa ca a fost trimis in judecata de DNA pentru o fapta de care nu se face vinovat. El a mentionat ca nu va accepta sa le faca rau celor din jurul sau sau sa iasa cu capul plecat si demisioneaza din PSD."Astazi am aflat din presa ca DNA m-a trimis in judecata intr-un dosar in care sunt acuzat de o fapta pentru care nu ma fac vinovat. Am primit vestea in timp ce imi completam dosarul de candidat pentru un loc eligibil in Parlamentul Romaniei. Am fost, sunt si voi fi un om corect si demn, indiferent de circumstante. Si nu voi accepta sa le fac rau celor din jurul meu sau sa ies cu capul plecat! Demisionez din Partidul Social Democrat", a anuntat Decebal Fagadau.DNA a transmis miercuri, printr-un comunicat de presa, ca Decebal Fagadau a fost trimis in judecata pentru o abuz in serviciu, o fapta care ar fi fost comisa pe vremea cand era viceprimar al municipiului Constanta. In acelasi dosar au mai fost trimisi in judecata fostul edil Radu Mazare dar si fosti sau actuali angajati din Primaria Constanta.Decebal Fagadau a fost primar al Constantei intre 2016 - 2020. El pierdut alegerile din 27 septembrie in fata candidatului PNL Vergil Chitac.Decebal Fagadau ocupa si functia de presedinte executiv al PSD Constanta, fiind numarul 2 din aceasta organizatie. El intentiona sa candideze la alegerile parlamentare din acest an.