Dragnea, despre discutia Hrebenciuc-Sova: Mare noroc pentru unii ca prostia inca nu e infractiune

Vicepremierul Liviu Dragnea a avut marti o singura replica la intrebarea formulata de jurnalisti cu privire la discutiile dintre Viorel Hrebenciuc si Dan Sova cu privire la sefia PSD, discutii surprinse in interceptarile DNA.

"Mare noroc pentru unii este ca prostia inca nu e infractiune in Romania. Asta e marele noroc al lor", a spus Dragnea, la intrarea in sediul PSD, inaintea unei sedinte in care se discuta inclusiv soarta celor doi social-democrati.

Deputatul Viorel Hrebenciuc a fost inregistrat de DNA in timp ce vorbea, in urma cu cateva zile, cu senatorul Dan Sova. Procurorii spun ca Hrebenciuc a incercat sa il convinga pe Sova sa faca demersuri pentru initierea unei legi a amnistiei si gratierii, oferindu-i in schimb sprijin pentru a castiga sefia PSD.

Stenograme DNA: Hrebenciuc, catre Sova, despre "epoca post-Victor": Hai sa-ti spun o chestiune: o sa fii presedinte. Sa nu fie Liviu (Video)

In stenogramele aparute in mass-media sunt si pasaje din discutia celor doi despre indepartarea lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului, in "epoca post Victor Ponta".

Dan Sova: Partidul merge. In legatura cu epoca post Victor, toata lumea cu care am vorbit, toata lumea merge cu mine. Nu il vor pe Liviu, in primul rand.

Viorel Hrebenciuc: Asta este problema.

Dan Sova: Este negativ.

Viorel Hrebenciuc: Boss, pentru mine, cum sa-ti spun tie, sa nu fie Liviu. In rest, nu am o problema. Practic si normal ca ma focusez pe tine. E si Vali Zgonea...

Dan Sova: Da, ce facem cu Vali?

Viorel Hrebenciuc: Hai sa-ti spun o chestiune. O sa fii presedinte. O sa ai - pe astia pe care sunt nu te poti baza pe toti.

Sova si Hrebenciuc, urmariti penal

Senatorul PSD Dan Sova si deputatul demisionar Viorel Hrebenciuc sunt urmariti penal de DNA, pentru ca ar fi incercat sa fac un troc cu o lege a amnistiei si sefia PSD. Procurorii anticoruptie ii acuza pe cei doi de trafic de influenta.

Dan Sova, urmarit penal in dosarul lui Hrebenciuc: Troc cu amnistia si sefia PSD

DNA a dat, luni, publicitatii un comunicat in care il acuza pe Dan Sova ca i-a promis lui Viorel Hrebenciuc ca va abroga art 13 din Legea nr. 78/2000, cu ajutorul ministrului Justitiei, in calitate de initiator al modificarii legislative. In schimbul acestui serviciu, Hrebenciuc l-a asigurat pe Sova ca il va sprijini sa obtina functia de presedinte al PSD.

Art.13 din Legea nr.78/2000 se refera la infractiuni de coruptie savarsite de catre persoane care detin functii de conducere intr-un partid. Fapta de savarsire a infractiunii de folosire a influentei ori autoritatii in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite se predepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani, prevede articolul respectiv.

"Avand in vedere ca Viorel Hrebenciuc este suspect in doua dosare penale sub aspectul savarsirii unor infractiuni prevazute de articolul amintit, proiectul l-ar fi vizat in mod nemijlocit, impiedicand tragerea sa la raspundere penala", explica procurorii, intr-un comunicat postat pe site-ul institutiei.

Potrivit sursei citate, Hrebenciuc si Sova s-au inteles ca modificarea legii sa fie facuta printr-un proiect initiat de Ministerul Justitiei, avand in vedere ca era vorba de "un demers controversat".

