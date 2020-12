Fostul primar al Sectorului 1, fotografie oficiala de deputat si membru al grupului PSD. Daniel Tudorache este urmarit penal pentru mai multe fapte de coruptie

Tudorache este de marti, 22 decembrie, inregistrat pe site-ul Camerei Deputatilor ca membru al grupului PSD.Inainte de alegeri , presedintele PSD, Marcel Ciolacu, dadea asigurari ca fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, cercetat de DNA, nu va fi validat parlamentar. Dupa alegeri, Ciolacu si-a schimbat radical pozitia fata de situatia lui Tudorache."Mi-a spus: << mi se pare corect ca eu sa ma autosuspend din partid pana voi termina toate problemele cu justitia >> . Acest lucru implica si ca nu va fi validat ca membru in Parlamentul Romaniei. Are dreptul de a se apara. Exista prezumtia de nevinovatie. Acest lucru implica inclusiv faptul ca el nu va fi validat de catre comisia de validare din Parlament, pentru ca nu este membru de partid . Faptul ca s-a autosuspendat implica automat faptul ca isi va pierde mandatul de parlamentar", a afirmat Marcel Ciolacu, la 23 noiembrie.Duminica, 20 decembrie, liderul PSD era mult mai ambiguu in declaratii, insa preciza ca, daca Tudorache va fi confirmat deputat , acesta nu va activa in grupul PSD."Mandatul domnului Tudorache nu trebuie sa il dea Marcel Ciolacu sau PSD-ul, il da BEC-ul si Judecatoria. Vom vedea maine la comisia de validare care este temeiul si luni de dimineata o sa am o discutie lamuritoare cu domnul Tudorache daca vrea sa continue demersul de a nu intra in Parlament sau doreste sa intre in Parlament si atunci trebuie o decizie politica de urgenta in interiorul partidului (...) Domnul Tudorache nu este trimis in judecata. Eu nu mi-am incalcat nicio promisiune".La finalul lunii noiembrie procurorii DNA au anuntat oficial ca au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de Daniel Tudorache, la data faptelor primar, anterior deputat, viceprimar al Primariei Sectorului 1 Bucuresti, sub aspectul savarsirii infractiunilor de complicitate la trafic de influenta si spalare a banilor.CITESTE SI: