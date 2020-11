Predoiu: Timp de trei ani, PSD a pus in miscare o masinarie politica si mediatica de culpabilizare a corpului de procurori, politisti si magistrati

Catalin Predoiu a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca simte in atitutudinea procurorilor si politistilor faptul ca au recapatat incredere si ca nimeni nu ii va mai opri."Simt in atitudinea procurorilor si a politistilor ca au capatat incredere din nou, ca au constiinta faptului ca nu ii va mai opri nimeni acum, nicio politica de la minister care sa fie mai timida, nici legi care sa le restranga atributiile, dimpotriva, drumul va fi catre consolidarea capacitatii de ancheta si a Politiei, si a Parchetelor", a transmis ministrul Justitiei.Intrebat cine ii oprea pana acum, Catalin Predoiu a raspuns: "Timp de trei ani de zile, pana in 2019, au fost actiuni institutionale de subminare a capacitatii parchetelor si a politiei, conduse de catre majoritatea PSD, care si astazi este in Parlament, isi traieste ultimele saptamani de viata parlamentara. Dar toate legile pe care le-au modificat au aratat intentia din spate, intentia reglementarii, cum spunem noi, juristii, orice lege are in spate o intentie de reglementare, noi aici am avut intentia de a moderniza o profesie, legile PSD au avut in spate intentia de a bulversa, a macina, de a distruge, de a stopa tot acest efort pe care il fac procurorii si politistii in fiecare zi, declaratiile, de multe ori belicoase, la adresa institutiilor de aplicare a legii, care au fost victimele unei culpabilizari in masa, plecand de la cazuri de abuzuri sau de erori judiciare condamnabile si care se cer a fi investigate de catre Justitie".Predoiu a afirmat ca a fost pusa in miscare o "masinarie politica si mediatica" de culpabilizare a intregului corp de procurori, politisti si magistrati."Plecand de la aceste cazuri s-a pus in miscare o masinarie politica si mediatica de culpabilizare a intregului corp de procurori, si politisti, si magistrati, in general, inducandu-se in public treptat, picatura cu picatura, ideea ca intregul aparat judiciar functioneaza represiv si ca intregul aparat judiciar functioneaza abuziv si asta este neadevarat, o dovedesc statisticile si toate hotararile care au stat in picioare la caile de atac . Nu poti sa tragi concluzia ca intr-o cauza care s-a soldat cu achitare inseamna ca automat toate celelalte dosare sunt lipsite de proba sau neintemeiate sau rezultatul unor abuzuri. Asta a fost o politica, nu a fost reactie a unei persoane sau a alteia, a fost o politica", a explicat ministrul Justitiei.El a mai afirmat ca mesajul a fost de protejare a inculpatilor, a celor care sunt anchetati."Crima organizata, vazand o astfel de atmosfera, vazand un astfel de context, a capatat curaj, adica a inteles si ea mesajul dat de guvernarea PSD si de majoritatea PSD. Imi pare rau, nu vreau sa politizez in mod excesiv, nu e campanie electorala, este realitatea istorica. Asta a fost mesajul. Trebuie sa protejam mai degraba pe cei care sunt inculpati, cei care sunt urmariti, cei care sunt anchetati", a mai declarat Catalin Predoiu.