Cristian Terhes pleaca cu scandal din PSD: A profitat de partid, a uitat sa demisioneze din Parlamentul European!

Terhes: Am demisionat din PSD

Preot si activist anti-DNA

Colegul sau din PE Victor Negrescu sustine ca Terhes ar fi profitat de munca membrilor PSD pentru a ajunge la Bruxelles, ca ar fi trebuit sa le ceara scuze pentru munca lor si sa demisioneze si din Parlamentul European."Inteleg ca un domn europarlamentar a demisionat astazi (luni - n.red.) din partid, dar a uitat sa demisioneze din Parlamentul European. La ultimele alegeri europene mii de colegi au muncit pentru ca Partidul Social Democrat sa obtina acel mandat, chiar daca foarte multi nu erau de acord cu parasutarea sa pe lista si cu ideile eurosceptice transmise de el impotriva interesului Romaniei de a fi puternica in Europa.Cred ca lor trebuie sa le ceara in primul rand scuze," afirma Victor Negrescu, intr-o postare pe Facebook.Potrivit acestuia, toti cei care doar au profitat de pe urma Partidul Social Democrat pot pleca.Chiar in aceste conditii dificile, cred ca Partidul Social Democrat trebuie sa continue procesul de reforma de mult timp asteptat pentru a redeveni principala formatiune politica din Romania," mai spune Negrescu.Cristian Terhes a anuntat, luni seara, ca si-a dat demisia din din PSD, membru al grupului europarlamentar S&D, pentru a se inscrie in Grupul ECR (Grupul Conservatorilor si Reformistilor Europeni), din care face parte ECPM (Miscarea Politica Crestina Europeana), partid politic european la care este afiliat PNTCD.," explica Terhes.Europarlamentarul sustine ca o sa promoveze in Parlamentul European, in numele PNTCD, toate initiativele favorabile Romaniei.Cristian Terhes a fost ales in Parlamentul European pe listele PSD, unde a ocupat pozitia a 4-a, dupa Rovana Plumb, Carmen Avram si Claudiu Manda. Anterior, el conducea o parohie in SUA, avea functia de presedinte al Coalitiei Romanilor pentru Combaterea Coruptiei din Statele Unite si era un fervent militant anti-DNA.In momentul in care si-a anuntat candidatura, Episcopia Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica, de Oradea a anuntat intr-un comunicat de presa ca a decis ca "parintele Cristian Terhes sa fie eliberat de exercitiul functiilor sacerdotale", deoarece nu putea fi simultan si preot si politician.I.S.