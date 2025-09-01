Grindeanu dezvăluie ce propuneri au refuzat partenerii din coaliție: "Sunt lucruri care nu au un impact financiar major, dar care țin de echitate". Cum va reacționa PSD

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a dezvăluit o serie de propuneri ale PSD pe care celelalte partide din coaliția de guvernare le-au refuzat.

Este vorba de "lucruri care nu au fost acceptate, spre surprinderea mea", a subliniat Grindeanu, în după-amiaza de 1 septembrie 2025.

Printre propunerile neacceptate se numără eliminarea CASS pentru veterani, pentru invalizi, pentru deținuții politici, pentru indemnizația pentru mame, pentru călugări și călugărițe, a precizat Grindeanu.

"Sunt lucruri care nu au un impact financiar major, dar care țin de echitate", a subliniat acesta.

Drept urmare, cel mai târziu săptămâna viitoare, PSD va prezenta un proiect de lege "care cred că va fi votat chiar de partidele din coaliție. Nu cred că PNL se va opune la eliminarea CASS pentru foștii deținuți politici", a spus Grindeanu.

Pe de altă parte, Grindeanu a susținut că "PSD consideră că este absolut necesară reforma administrației publice locale", dar că această reformă trebuie să respecte unele condiții.

"Sunt absolut de acord cu ceea ce a spus președintele Nicușor Dan ieri - când iei măsuri în grabă, mai și greșești", a spus liderul PSD.

"Vrem cu toții să facem reformă, dar această reformă să fie echitabilă, să fie transparentă, decizia să nu fie luată peste noapte. Peste câteva luni să nu ne trezim cu hotărâri judecătorești care să ne oblige să reîncadrăm acest personal pe care acum dorim să-l disponibilizăm", a avertizat liderul PSD.

