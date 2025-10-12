Grindeanu: ”Nu înseamnă că, de fiecare dată când Curtea Constituțională respinge câte o lege, trebuie să pice Guvernul”

Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 22:17
Grindeanu: ”Nu înseamnă că, de fiecare dată când Curtea Constituțională respinge câte o lege, trebuie să pice Guvernul”
Liderul PSD, Sorin Grindeanu FOTO Hepta

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că nu e obligatoriu ca de fiecare dată când Curtea Constituțională respinge câte o lege să pice Guvernul.

Grindeanu a fost întrebat duminică, la Antena 3, cum comentează declarația liderului USR, Dominic Fritz, potrivit căreia îi va fi greu Guvernului Bolojan să își continue activitatea dacă judecătorii CCR consideră că ce face acesta nu este constituțional.

'În primul rând e o prostie ce a spus Fritz și vă aduc argumente pentru ceea ce spun. Nu înseamnă că tot timpul, dacă propui ceva, obligatoriu e constituțional și că trebuie să treacă de Curte, păi atunci nu mai avem Curte Constituțională, și că, de fiecare dată când Curtea Constituțională respinge câte o lege, trebuie să pice Guvernul. Nu vă supărați, dar nu e o logică care să stea în picioare', a spus Grindeanu

El a menționat că nu trebuie să plece premierul dacă nu trece de Parlament o lege care a avut aviz favorabil de la Guvern.

'Poate sunt anumite lucruri în corpul de legii care pot fi îmbunătățite, vii, o reiei, o rediscuți și o reaprobi', a afirmat Sorin Grindeanu.

