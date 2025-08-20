PSD se ține tare pe poziții și nu vrea cu AUR la guvernare, dar până când? Două evenimente care pot schimba complet viziunea social-democraților

Simțind tensiunea din coaliție și observând lupta internă din PSD care se prefigurează pentru viitorul congres, liderul AUR, George Simion, a lansat în spațiul public ideea că partidul său ar putea intra la guvernare din toamnă chiar cu social-democrații. Declarația lui Simion venea în contextul în care PSD ia în calcul ieșirea din coaliția de guvernare în cazul în care colegii de coaliție nu-i consultă în privința măsurilor care se iau în această perioadă și nu le ascultă cerințele.

În urma speculațiilor cu privire la o ieșire a PSD din coaliție și eventual o coalizare cu AUR, președintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu, a anunțat că social-democrații nu vor intra în niciun caz la guvernare cu partidul lui George Simion, cel puțin pe mandatul său, afirmând că PSD este un partid „serios”.

Presiunea pe PSD însă este foarte mare. Aceștia au pierdut alegători în favoarea discursului extremist al AUR, ceva mai seducător, iar sondajele de opinie confirmă declinul partidului și ascensiunea formațiunii lui George Simion, într-o perioadă de recalibrare a scenei politice.

PSD va continua cel mai probabil să susțină coaliția actuală de guvernare, însă în momentul în care cifrele din sondaje se vor concretiza în realitate la următoarele alegeri, mai mult ca sigur poziția partidului cu privire la AUR se va schimba. În realitate, poziția partidului s-ar putea schimba chiar mai repede, în funcție de rezultatul congresului PSD care va avea loc în viitorul apropiat, în contextul în care unul dintre candidații la șefia partidului este Titus Corlățean, cunoscut pentru viziunile sale ultraconservatoare, ceva mai apropiate de viziunea AUR.

Ads

Politologul George Jiglău consideră că declarația categorică a lui Sorin Grindeanu este „un lucru bun”, având în vedere ambiguitatea de pe scena politică și speculațiile cu privire la o posibilă „trădare” a cauzei pro-europene venite dinspre PSD.

„Dacă e să luăm de bun ce a declarat Grindeanu, e o declarație de 3-4 cuvinte foarte categorică, care, după mine, a făcut mult bine. În tot peisajul ăsta, cu toată ambiguitatea care plutește, și cu felul în care se comportă PSD în mandatul lui Grindeanu la guvernare acum, faptul că el a spus lucrurile astea atât de abrupt, mi se pare un lucru bun. Un pic mi se pare că s-a risipit parcă sentimentul ăsta care tot s-a adunat în ultimele zile că PSD se pregătește de o mișcare cu AUR.”, explică politologul.

George Jiglău spune că optica anti-AUR a PSD s-ar putea schimba la congresul viitor al social-democraților, dacă va fi ales cineva care nu este atât de categoric precum Sorin Grindeanu.

Ads

„De fapt, cred că la congresul PSD despre asta va fi. Am putea vreodată să facem sau ne asumăm că vrem să facem o alianță cu AUR și aici să fie un candidat, unul, doi, în fine, care să spună lucrurile astea, respectiv în niciun caz. Ne putem certa cu USR, dar nu suntem un partid de gen AUR și nu legitimăm AUR.”, adaugă politologul.

Lectorul Universității Babeș-Bolyai subliniază că PSD a fost multă vreme „polul” politicii românești, însă acum AUR este „punctul fix”, partidul care stă cel mai bine în sondaje și intens mediatizat.

„Întrebarea este ce va face PSD ca fost partid cel mai mare și punct fix în politica românească, ca partid aflat la guvernare și ca partid care, în momentul ăsta, fiind cel mai mare din Parlament, dar și în eventualitatea unor alegeri, dacă s-ar desfășura pe baza a ce ne spun sondajele acum, este partidul care cu AUR ar putea să facă o majoritate. De asta spun că acum despre asta e vorba în politica românească. Mergem sau nu mergem cu AUR și, în principal, dacă PSD vrea sau nu să meargă cu AUR.

Ads

PSD ar putea să vireze puternic spre AUR și partidele din această arie dacă rezultatul următoarelor alegeri confirmă declinul partidului pe care-l conturează sondajele, consideră politologul.

PSD, în continuare împotriva unei asocieri cu AUR. Dar până când

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a susținut luni că, în mandatul său, social-democrații nu vor face coaliție sau alianță cu AUR.

„În mandatul meu, da”, a spus Grindeanu, la sediul central al PSD, după ședința Biroului Permanent Național al partidului.

El a adăugat că PSD este un partid serios, care a decis în urmă cu două luni să intre în actuala coaliție de guvernare.

„Noi am decis în urmă cu două luni să intrăm în această coaliție și decizia am luat-o într-un for cât se poate de larg. Noi suntem un partid serios, nu facem decizii din acestea pe picior și nu e cazul de așa ceva”, a mai spus el.

La rândul său, liderul PSD Iași, Bogdan Cojocaru, a întărit afirmația liderului PSD de la centru, adăugând că „PSD nu poate guverna alături de un partid pro-rus precum AUR”.

Ads

„România are nevoie de patriotism responsabil, nu de discursuri goale. AUR speculează emoțiile oamenilor cu lozinci naționaliste, dar nu vine niciodată cu soluții pentru problemele reale ale cetățenilor”, a afirmat deputatul Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași.

Chiar și așa, conflictul din interiorul coaliției continuă pe marginea măsurilor economice adoptate de Guvernul Bolojan, iar unele voci din partid se arată în favoarea ieșirii din coaliție, în contextul în care PSD pierde alegători conform sondajelor.

Viitorul congres al PSD ar urma să fie decisiv pentru direcția partidului într-o perioadă de reașezare a partidelor politice pe ierarhia puterii. Astfel, partidul poate „vira” brusc spre discursul radical de dreapta și chiar să se alieze cu partide din această zonă dacă echipa care va câștiga alegerile interne va considera că asta va face bine partidului, sau dacă pur și simplu va fi mai apropiată ideologic de AUR.

De asemenea, o nouă dezamăgire electorală ar putea schimba radical viziunea „pro-europeană” și „anti-extremistă” a PSD, în contextul în care partidul a mai trecut deja prin astfel de episoade, iar consecințele se pot observa asupra electoratului social-democrat, mutat într-o perioadă relativ scurtă de timp la AUR.

Ads