Autor: Mihai Diac
Vineri, 08 August 2025, ora 23:36
169 citiri
Dominic Fritz crede că PSD nu pleacă de la guvernare, nici chiar din cauza tensiunilor cu USR legate de Iliescu: PSD tocmai a semnat un acord de coaliție foarte clar
Sorin Grindeanu (PSD) și Dominic Fritz (USR) - FOTO Hepta

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat, în seara de vineri, 8 august, că PSD a semnat de curând un acord de constituire a coaliţiei şi nu s-a întâmplat nimic care contravine acestui document, de aceea nu crede în scenariul retragerii social-democraţilor de la guvernare.

Fritz crede că ”ţara aşteaptă reforme” şi ”este de regretat faptul că acum suntem în acest suspans”, legat de disputa dintre USR şi PSD în legătură cu funeraliile fostului preşedinte Ion Iliescu. În plus, liderul USR a afirmat că ”a fost o săptămână emoţională pentru întreaga ţară”, dar are încredere că PSD va da dovadă de maturitate.

”Noi considerăm că ţara aşteaptă reforme, aşteaptă acest pachet 2 care va tăia din privilegii, care va reforma pensiile speciale, care va eficientiza administraţia publică locală şi centrală şi suntem gata să batem în cuie fix acele reforme. Eu cred că este de regretat faptul că acum suntem în acest suspans, pentru că, până la urmă, cetăţenii se aşteaptă de la noi nu să activăm în tot felul de certuri pe Facebook şi la televiziuni, ci se aşteaptă să ne facem treaba chiar dacă e august,” a declarat, vineri seară, la Digi 24, Dominic Fritz.

Preşedintele USR a adăugat că reprezentanţii formaţiunii ”pot lucra şi azi, şi mâine”, neavând nicio problemă în acest moment.

”Trebuie să întrebaţi colegii de la PSD de ce nu au vrut miercuri să participe la şedinţa de coaliţie care era programată. Înţeleg că nici luni, unde ne-am gândit să facem următoarea şedinţă, nu vor să participe. Este un proces de clarificare pe care trebuie să-l facă PSD-ul. Noi din USR suntem responsabili şi gata să schimbăm România în bine,” a adăugat liderul USR.

Întrebat dacă motivul invocat de PSD pentru neparticiparea la şedinţe, respectiv atitudinea USR faţă de funeraliile fostului preşedinte Ion Iliescu, este doar o perdea de fum, Fritz a afirmat: ”Nu mi-e clar care este motivul, nu am niciun dubiu să pun la îndoială sinceritatea colegilor. Eu doar spun care este efectul şi efectul, într-adevăr, este că deocamdată nu putem să agreem toate aceste reforme care sunt urgente, care au fost inclusiv promise agenţilor de rating, Comisiei Europene, dar, mai ales, reformele la care se aşteaptă cetăţenii României.”

Liderul USR face un ”apel la calm”: ”Apelul meu este un apel la calm, la maturitate. Înţeleg că a fost o săptămână emoţională pentru întreaga ţară, indiferent pe ce parte a acestei dispute despre moştenirea lui Ion Iliescu ne aflăm, dar acum este timp să ne întoarcem la treabă.”

De asemenea, întrebat dacă ia în calcul retragerea PSD de la guvernare, Dominic Fritz a transmis: ”PSD tocmai a semnat un acord de coaliţie foarte clar. Nu s-a întâmplat nimic ce ar contraveni acestui acord. Este un partid responsabil, un partid istoric, un partid care a spus foarte clar după alegerile prezidenţiale că vrea să facă parte din soluţie şi nu să fie o parte din problemă şi de aceea eu am încredere că vor lua decizia corectă şi vor lucra ca şi până acum în această coaliţie, care nu este o coaliţie uşoară, pentru că problemele nu sunt simple cu care ne confruntăm, dar doar împreună vom putea să scoatem această ţară din criză.”

Şedinţa coaliţiei de miercuri a fost anulată, după ce PSD a anunţat că nu va participa, din cauza atitudinii USR faţă de funeraliile fostului preşedinte Ion Iliescu.

