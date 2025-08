Revoltă în PSD. Premierul, pus la punct: „Dacă știam că intrăm la guvernare pentru pachetul de măsuri pe care l-a luat Bolojan, nu intram la guvernare”

Continuă rumoarea în PSD. Tot mai mulți oficiali ai partidului critică măsurile premierului Bolojan, deși s-au abținut în ziua votului pentru moțiunea de cenzură depusă de AUR, în Parlament, pe fondul asumării „ordonanței austerității”.

Președinte al Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, lider foarte vocal din partea PSD, în ultimii ani, a lansat un nou atac la adresa premierului Bolojan cu referire la măsura privind majorarea TVA-ului, la 21%.

„Dacă știam că intrăm la guvernare pentru pachetul de măsuri pe care l-a luat domnul Bolojan, nu intram la guvernare. Este evident acest lucru.

Dar eu vă spun, întrebați-l public pe domnul Bolojan. Da, întrebați-l dacă a avut acceptul coaliției, că noi cel puțin în Partidul Social Democrat nu știm acest lucru, să fi fost pentru creșterea TVA-ului. Uite, nici președintele României nu este de acord cu acest lucru. Dimpotrivă, a vorbit în coaliție că există soluții alternative. Dar am zis…”, a transmis Zetea, pentru B1 TV.

Planul PSD

Ads

Oficialul PSD a anunțat prioritățile de care trebuie să țină cont Bolojan, după haosul lăsat de guvernele Ciolacu, Ciucă și Cîțu.

„Eu o să lupt în Partidul Social Democrat până o să cerem public revenirea la introducerea CASS pentru mame, pentru deținuții de război, pentru cei persecutați politic. Nu mi se pare normal, nu cred că e normal noi să credem că ne putem reface bugetul, introducând și CASS pentru mame. Și nu asta este măsura pe care românii au așteptat-o de la noi”, a explicat oficialul PSD.

„Lupta împotriva privilegiilor este deocamdată la nivel de principii”

Gabriel Zetea îl acuză pe Bolojan, dar și pe restul partenerilor din coaliție, că nu au prezentat nicio măsură concretă care se va regăsi în pachetul doi:

„Cred că am venit aici, în această coaliție, ca să ne luptăm cu cei care câștigă nesimțit de mult la București, cu cei care fac evaziune fiscală. Spuneți-mi o măsură din pachetul 2, că nu le cunoaștem. Nu le-am văzut scrise. Vorbim despre un set de principii în viitor. Dar deja știm că TVA-ul a crescut pentru cei care abia au reușit să-și cumpere de mâncare, pentru cei care abia pot să-și cumpere medicamente.

Ads

Deja aceste lucruri le-am făcut. Dar lupta împotriva privilegiilor este deocamdată la nivel de principii. Și eu nu mă mai accept să fiu mințit. Așa cum am fost mințit acum un an, acum doi ani, acum trei ani de zile de guverne PSD și PNL, care mi-au spus același lucru, că vor lua măsuri împotriva celor care au luat măsuri împotriva privilegiilor de la București”, a mai „tunat” Zetea.

De ce joacă PSD rolul de „Gică-contra”

Sorin Grindeanu, dar și alte figuri din cadrul PSD au ieșit în ultimele zile cu atacuri și ironii la adresa partenerului de coaliție, Ilie Bolojan. Analistul politic Radu Enache a explicat de ce PSD recurge la astfel de stratageme.

„Ceea ce se spune acum la nivelul reprezentanților partidelor mi se pare o ipocrizie fără margini. Acești oameni, în momentul în care s-au angajat în coaliție, știau ce îi așteaptă. Mai direct sau pe ocolite, se știa că vor urma niște măsuri dure de austeritate. În Parlament, zilele trecute, oamenii aceștia au votat măsurile de austeritate, în sesiunea extraordinară. Mai departe, să cârcotească pe la colțuri, mi se pare absolut jenant.

Ads

Sigur, parlamentarii se vor duce în teritoriu și vor avea de înfruntat opiniile cetățenilor, dar nu ale celor de pe stradă, ci ale propriilor apropiați și protejați care sunt prin structurile administrative. Cum se va duce un parlamentar în județul X să-i spună cumnatului că trebuie să-l dea afară?! Din acest punct de vedere, declarațiile de critică a măsurilor de austeritate sunt un fel de ‘eu am votat, dar de fapt nu am vrut, nu sunt eu de vină’, ceea ce nu va avea niciun fel de efect la nivel general. Guvernul actual este pus să reziste cel puțin 1 an în această formulă și asta pentru că există un sprijin extern consistent”, a mai transmis Enache, pentru Ziare.com.

Ads