Cum răspunde PSD, acuzat că s-a înțeles cu AUR pentru a-l favoriza pe Băluță în alegerile de la București: „Suntem oameni serioși”

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a respins joi, 30 octombrie, acuzațiile lui Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria București, care a spus că s-a înțeles cu AUR pentru a-l favoriza pe Daniel Băluță în alegerile pentru Primăria Capitalei.

Acesta a adăugat că nu va intra în polemici cu Ciucu, care „probabil a intrat în campanie electorală și lansează astfel de afirmații”.

„Nu știu la ce laboratoare face dânsul referire (...). Noi suntem oameni serioși, am spus foarte clar că varianta pe care mergem este ca fiecare dintre partidele din coaliție să aibă un candidat propriu și asta nu înseamnă în niciun fel înțelegeri pe sub masă. Cum ar fi să afirmăm și noi că domnul Ciucu are înțelegeri cu cei de la USR? Nu cred că am făcut o astfel de afirmație și nici nu intenționăm”, a spus purtătorul de cuvânt PSD la Digi24.

Întrebat despre episodul din turul I anulat al alegerilor prezidențiale de anul trecut, când inclusiv lideri PSD au declarat că li s-a cerut să direcționeze voturi către Călin Georgescu și George Simion, Alexandru Rafila a spus că nu are cunoștință despre acest lucru, care, dacă ar fi adevărat, ar fi de competența organelor de anchetă.

Fostul ministru a mai spus că nu există nicio înțelegere între PSD și AUR și că astfel de acuzații, venite dintre PNL, nu fac bine coaliției.

„Ele nu au în spate nicio dovadă, sunt doar afirmații legate de niște ”laboratoare secrete” unde se fac astfel de scenarii”, a adăugat Alexandru Rafila.

