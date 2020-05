Pesedizarea nu si-a spus ultimul cuvant

Filonul comunist al pesedizarii timpurii

Primii imbogatiti dupa caderea comunismului si-au agonisit averile in cea mai mare parte prin capusarea marilor intreprinderi falimentare si prin furtul la drumul mare al patrimoniului fostelor structuri comuniste, incepind cu UTC, Uniunea Studentilor Comunisti si incheind, desigur, cu patrimoniul PCR.Printre primele legi si decrete al Frontului Salvarii Nationale s-au numarat si acelea prin care patrimoniul PCR si cel al UTC treceau in proprietatea statului ca "bunuri ale intregului popor." Vorbim de vile, terenuri, baze sportive si de agrement, statiuni balneare, precum si de fonduri banesti, inclusiv in valuta.Miliarde de dolari au intrat in proprietatea statului, o avere uriasa pe care FSN si-a insusit-o pentru a-si alimenta clientela politica si pentru a rotunji fondurile Securitatii despre care nici azi nu se stie la ce valoare se ridicau la vremea respectiva.Dupa 30 de ani de postcomunism nu exista o evidenta clara a patrimoniului fostelor structuri comuniste, nici de unde s-a plecat, nici cate bunuri, mai ales imobiliare, au fost instrainate pe parcurs catre baietii destepti ai tranzitiei, care stiau bine, dinaintea caderii regimului ceausist, care sunt tintele spre care sa se indrepte pentru a-si face loc in lumea infractorilor ocoliti de lege.In 1990 a fost emisa o lege privind infiintarea fundatiilor pentru tineret, conform careia intregul patrimoniu al fostului UTC trecea in administrarea acestora. Inca de atunci multe din sediile fundatiilor au fost inchiriate sau vandute.In locul lor au aparut baruri, locuri rau famate, case pentru jocuri de noroc, sedii de abrutizare a tinerilor. Statul insusi, proprietar al acestor fundatii, a instrainat de-a lungul timpului bunuri catre diverse companii. Daca menirea acestor fundatii ar fi fost respectata, imobilele respective ar fi putut fi destinate culturalizarii si educarii tinerilor prin tinerea unor conferinte de catre personalitati din cultura, stiinta, cercetare, prin scanarea trecutului comunist pentru cei mai multi dintre tinerii care nu au apucat sa-l traiasca, prin aducerea in scena a unor trupe de teatru, prin gazduirea unor cenacluri literare si multe altele.Recent, Federatia Tinerilor din Constanta a depus o plangere penala la DNA impotriva actualului ministru al Tineretului si Sportului Ionut Stroe, pe care il acuza de fapte de coruptie. Plangerea este oarecum legata de o ancheta a Directiei Nationale Anticoruptie inceputa anul trecut impotriva presedintelui Fundatiei pentru Tineret a Municipiului Bucuresti, Ticu Placinta, acuzat ca ar fi instrainat patrimoniul fostului UTC unei societati pe care acesta o controleaza. Prejudiciul se ridica la 6 milioane de lei in perioada 2012-2016.Explicit, ministrul Stroe este acuzat de Federatia Tinerilor din Constanta ca refuza sa finalizeze regulamentul de aplicare a unei legi a fundatiilor din 2002, tolerand astfel furtul din patrimoniul destinat tinerilor.Dar toti ministrii Tineretului care s-au perindat in ultimii 18 ani nu vor fi avut cunostinta de aceasta lege si nu s-au gandit ca, pentru a o pune in aplicare, nu trebuia decat sa elaboreze o metodologie? Ba bine ca nu!Despre fostii activisti ai PCR si securistii care au pesedizat Romania imediat dupa caderea regimului comunist s-a scris mult si cred ca nu se va ajunge vreodata la capatul numaratorii.Oamenii au insa mai putine informatii despre nomenclatura UTC si aceea a Uniunii Asociatiilor Studentilor Comunisti din Romania (UASCR). De pilda, ultimul mohican al conducerii studentilor comunisti, Ani Matei, a fost numit de Guvernul Boc la sefia Comisiei Nationale a Romaniei la UNESCO.Este adevarat ca PSD este cel mai reprezentativ partid de cadre, dar si alte formatiuni politice ii calca pe urme. Importa si acestea si recicleaza o serie de "fosti" care sunt familiarizati cu propaganda si cu rotatia cadrelor, lectie invatata de ei in regimul care le-a fost si tata si mama.Fosti lideri importanti ai UTC sau UASCR au ocupat inca din 1990 functii importante pe scena stangii postcomuniste. Primul pe lista este desigur Ion Iliescu. A fost, pe rand, presedinte al Comitetului de organizare a Asociatiilor Studentesti, apoi al Consiliului.Ulterior, a devenit prim-secretar al CC al UTC. Apogeul propagandistului in randul tinerilor (nu vorbim de functiile politice din PCR) a fost acela de ministru pentru problemele legate de tineret.Ion Sasu, fost secretar al CC al UTC iar apoi presedintele UASCR, a fondat Partidul Socialist al Muncii impreuna cu Ilie Verdet. De aici a aterizat in Parlament.Tudor Mohora, si el fost presedinte al UASCR, si-a continuat vocatia in PSD, obtinand mai multe mandate de parlamentar. Din lista scurta a fostilor presedinti ai UTC sau UASCR fac parte: Octav Cozmanca, Antonie Iorgovan (decedat in 2007), Adrian Severin, Vasile Puscas si Ioan Rus (ultimii doi facand parte din "grupul de la Cluj", vazut ca o grupare de elita a PSD), Otilian Neagoe, care a fost in conducerea revistelor "Viata Studenteasca" si "Amfiteatru".O carte alba a structurilor comuniste, a uniunilor tinerilor sub stindardul PCR care sa cuprinda zecile de mii de sustinatori ai regimului comunist, cu nume si prenume, cu trecut, prezent si viitorul asigurat ar dezlega, macar partial, enigma existentei de treizeci de ani a PSD ca primul partid pe scena politica.Mita, de pilda, a functionat ireprosabil si in randul studentilor. Pentru un cartus de Kent, o punga cu cafea sau o suma de bani, studentul obtinea o camera la camin, un loc la un hotel de pe litoral aflat in patrimoniul UASCR sau chiar o nota de trecere la examen prin complicitatea dintre profesor, membru al PCR, si activistul din randul studentilor.Beizadelele comunistilor de toate gradele poarta de pe acum cu ele nu neaparat un carnet de partid, ci unul virtual pe care scrie "sef". Functia de sef e o meserie pe care tinerii de bani gata o exercita pe autostrazi in bolizi care depasesc 200 km la ora, in baruri de fite, in statiunile unde isi acordeaza decibelii dupa gradul de alcoolemie, pe stadioane, in fata politistului care ii opreste pe strada.Societatea se dovedeste neputincioasa, oamenii isi spun cel mai adesea "nu vreau sa am de-a face cu ei."Ne intoarcem, in felul acesta, la aceeasi lipsa a spiritului comunitar. O comunitate puternica isi pune la punct intrusii, pe cand slabiciunea comunitatii este tocmai terenul fertil in care rasar si se inmultesc cei care ne vor conduce in continuare.