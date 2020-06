Proiectele legislative de desfiintare a Institutului Revolutiei Romane si a Institutului Levantului, conduse de Iliescu si Constantinescu, respinse de Senat si Camera Deputatilor

Votul pentru Institutul Levantului

Ziare.

com

In decembrie 2019, Guvernul a adoptat Ordonanta de Urgenta privind desfiintarea Institutului Revolutiei Romane.Institutul Revolutiei Romane s-a aflat in centrul unui scandal dupa ce a decis organizarea unui concert pe 22 decembrie, gest calificat de mai multe organizatii civice drept o jignire adusa memoriei eroilor martiri ai Revolutiei din 1989 si urmasilor acestora. Aceleasi organizatii au cerut demiterea lui Ion Iliescu si a lui Gelu Voican Voiculescu de la conducerea acestei institutii, precum si reformarea ei.Directorul Institutului Revolutiei Romane, Gelu Voican Voiculescu, a declarat la finalul anului trecut ca decizia Guvernului Orban de a desfiinta institutia este "arbitrara" si "abuziva" si vor fi facute toate demersurile legale pentru ca aceasta sa nu fie pusa in practica.Miercuri, 182 de deputati au votat "pentru" respingerea propunerii legislative privind desfiintarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura si Civilizatia Levantului si 44 "impotriva". Au fost inregistrate 64 de abtineri.Initiatorul a fost deputatul USR Iulian Bulai. In luna aprilie, propunerea de desfiintare a Institutului Levantului a fost respinsa in Comisia pentru cultura din Senat, apoi de Senat, iar Camera Deputatilor este for decizional.Institutul de Studii Avansate pentru Cultura si Civilizatia Levantului a fost infiintat de Parlamentul Romaniei prin Legea nr. 117/ 26 mai 2017, publicata in Monitorul Oficial nr. 404/ 30 mai 2017."Institutul de Studii Avansate pentru Cultura si Civilizatia Levantului la Bucuresti, modelat dupa cele mai bune practici ale institutelor cunoscute, isi propune sa devina unul din forurile mondiale de excelenta care determina directiile stiintifice si prioritatile unor domenii si care poate stabili o retea de contacte si colaborari dintre cercetatorii romani si cei din alte institute de studii avansate din lume, contribuind la o mai mare vizibilitate a cercetarii stiintifice romanesti", se arata pe institutlevant.ro.