PSD, nou atac la adresa USR: „Nu sunteţi în stare să vă depăşiţi condiţia de băieți din spatele blocului!”

Autor: Dan Stan
Luni, 11 August 2025, ora 14:23
418 citiri
Cabinetul Bolojan, 2025 / FOTO: captură video YouTube, Palatul Victoria

Președintele PSD Arad, Mihai Fifor, a afirmat luni, 11 august, că „social-democrații” nu vor ieși de la guvernare. Părăsirea coaliției ar putea depinde doar de conflictul PSD-PNL.

„PSD a intrat la guvernare pentru construcție și stabilitate. Dacă însă guvernarea se transformă în scandal și confruntare, PSD nu are ce căuta în acest guvern. Ieșirea de la guvernare rămâne o opțiune de ultimă instanță — scopul nostru este să facem lucrurile să funcționeze, nu să le blocăm”, a scris, luni, pe Facebook, Mihai Fifor.

Președintele PSD Arad consideră că este nevoie de o reconciliere, mai degrabă.

„PSD cere respectarea Acordului politic: nu vom mai susține în Parlament nicio decizie majoră a Guvernului care nu este agreată prin consens în Coaliție. Poziția noastră privind investițiile este fermă și neschimbată. Investițiile înseamnă dezvoltare, locuri de muncă și șanse reale pentru comunități. Putem discuta despre prioritizare, dar nu vom accepta abandonarea proiectelor — fie ele locale sau mari proiecte naționale de infrastructură”, a mai transmis social-democratul.

Oficialul PSD acuză USR că încearcă să „falsifice” realitatea.

„În privința USR, încercările lor de a falsifica realitatea sunt deopotrivă penibile și toxice. PSD nu le-a cerut niciodată să participe la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu și nici să-i aplaude activitatea. Problema reală este alta: miniștrii USR au acționat premeditat pentru a obstrucționa Guvernul în îndeplinirea obligațiilor legale privind organizarea ceremoniilor pentru un fost șef de stat”, a mai transmis liderul PSD Arad.

Mihai Fifor, PSD: „USR tratează guvernarea ca pe o tribună de scandal și provocare, nu ca pe o responsabilitate față de cetățeni”

Fifor consideră că USR dă dovadă de imaturitate politică.

„Este dovada clară că USR tratează guvernarea ca pe o tribună de scandal și provocare, nu ca pe o responsabilitate față de cetățeni. Din punct de vedere moral, ar fi fost minimul de decență ca, indiferent de opiniile personale, să manifeste respectul pe care l-au arătat inclusiv adversari politici redutabili ai fostului președinte. USR a preferat însă să arunce cu noroi și să sfideze normele elementare de bună cuviință și colaborare. Un astfel de comportament nu are ce căuta în actul de guvernare”, a mai transmis Fifor.

Acesta a transmis un mesaj direct către USR: „Nu sunteți în stare să vă depășiți condiția de băieți din spatele blocului, lăsați-vă! Nu e pentru voi! România e mai mult decât terenul vostru de joacă. România are nevoie de oameni de stat, maturi și responsabili, nu de bully-ing USR-ist.”

Opiniile președintelui PSD Arad sunt împărtășite de mulți dintre social-democrați. În weekend s-a vorbit chiar despre posibilitatea ca PSD să susțină o eventuală moțiune de cenzură.

Biroul Permanent Național al PSD s-a reunit, luni, pentru a discuta pașii de urmat în continuare, având în vedere tensiunile din coaliție.

