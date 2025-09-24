Jocuri de putere în PSD înainte de congres: Sinecura politică a lui Paul Stănescu dată la o parte de un apropiat al taberei adverse

Autor: Maria Mora
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 10:30
Alexandru Stănescu și Lia Olguța Vasilescu FOTO Facebook/Alexandru Stănescu

Alexandru Stănescu, fratele baronului PSD Paul Stănescu, a fost dat jos miercuri, 24 septembrie, de la șefia Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest ”Oltenia”, instituție care gestionează fonduri europene de 1,2 miliarde de euro. El a fost înlocuit interimar cu un apropiat al Olguței Vasilescu.

Decizia de înlocuire a lui Alexandru Stănescu a fost luată miercuri de Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, care conduce ADR Oltenia, potrivit unor surse citate de G4Media.ro.

Paul Stănescu, secretar general al PSD, e un adversar al președintelui interimar Sorin Grindeanu, în timp ce Lia Olguța Vasilescu face parte din echipa lui Grindeanu și urmează să fie numită prim-vicepreședinte al partidului dacă acesta va câștiga șefia partidului la congres.

Șef interimar al ADR Oltenia a fost numit Cătălin Catană, care este director general al Autorității de Management pentru Programul Regional, potrivit surselor citate.

Alexandru Stănescu, fratele baronului PSD Paul Stănescu, a câștigat în 2022 selecția organizată pentru postul de director general al ADR Oltenia, deși avea zero experiență relevantă.

Anunțul de selecție nu le-a cerut candidaților experiență în gestionarea fondurilor UE, deși Agenția de Dezvoltare Regională Oltenia are ca principal scop managementul proiectelor cu fonduri UE din Programul Operațional Regional în vechiul exercițiu financiar 2014-2020, iar în noul exercițiu financiar 2021-2027 va fi autoritate de management.

Alexandru Stănescu este absolvent al Facultății de Mecanică Agricolă de la Politehnica București.

A fost cea de-a doua sinecură politică pentru Alexandru Stănescu, după ce, la începutul lui 2022, fusese propulsat de PSD într-o funcție de conducere la ANRE, arbitrul pieței energiei.

Șeful PSD de la acel moment, Marcel Ciolacu, declara atunci că Stănescu a fost răsplătit pentru că nu a mai prins un fotoliu de parlamentar.

Ulterior, el a demisionat de la ANRE cu câteva zile înainte ca Curtea Constituțională să decidă că numirea sa a încălcat Constituția.

